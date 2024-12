Friggitrice ad aria Princess con girarrosto, cestello per patatine, 11 litri a 94,99€

Pubblicità Avete visto le friggitrici ad aria. Le avete viste, piccole e grandi, con finestra e senza. Ma oggi potete vedere e comprare ad un prezzo irrisorio una friggitrice ad aria che è in grado di competere con un forno ventilato, la Princess Aerofryer DeLuxe che costa solo 94,99 €. Questo accessorio per la cucina ha la forma di una friggitrice ma dentro è costruita come un forno. Con i suoi ben 11 litri di capacità, ospita tre piatti distinti per tre differenti pietanze, un pasto completo per una famiglia in un a sola volta. Ma la sua arma segreta è il motore interno e due accessori che non abbiamo mai visto in altri concorrenti a questo livello di prezzo. Il primo è un cestello per le patate fritte. Dentro ci mettete le patate tagliate a fiammifero o come piace a voi e le avrete croccanti e leggere, prive di grassi e di olio. E tutto questo senza scuotere la teglia. Nella confezione c’è anche un girarrosto che vi permetterà di cucinare anche qui senza grassi di nessun tipo, un pollo arrosto da 1,2 Kg perfetto nella cottura. Tutto questo è reso possibile, oltre che dal motore, anche dalle generosissime dimensioni interne della friggitrice: 25 x 17 x 25 cm per un totale, come accennato, di 11 litri. La Princess Aerofryer DeLuxe fa poi tutto quello che fanno la classiche friggitrici ad aria: offre 10 programmi di cottura, selezionabili dallo schermo touch per preparare patatine fritte, disidratare frutta e verdura o riscaldare una pizza. In pratica siamo di fronte ad un imbattibile 5 in 1: forno a convezione, aerofryer, friggitrice, girarrosto, essiccatore. Questo prezioso alleato di cucina costerebbe 150 euro. Ma lo comprate ad appena 94,99 €

