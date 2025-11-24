Black Friday, i comodissimi auricolari Shokz OpenDots One a 149,99

Una notizia per tutti coloro che vogliono degli autricolari ma odiano qualche cosa nelle orecchi: Amazon propone oggi per la prima volra gli Shokz OpenDots One a prezzo scontato: da 199,99€ si passa a 159,99€, perfetti proprio per chi odia il cavo auricolare otturato.

Design a clip leggero e stabile

Il punto di forza degli Shokz OpenDots One (recensiti dettagliatamente da Macitynet qui) è la loro struttura innovativa: un archetto JointArc in lega di titanio collega i driver anteriori al modulo batteria posteriore, garantendo stabilità e comfort. Lo speaker proietta il suono verso l’interno senza chiudere il canale auricolare.

Ogni auricolare pesa solo 6,5 grammi, non esercita pressione sul padiglione e si adatta a qualsiasi orecchio, anche con occhiali o cappelli. Questo design li rende ideali per l’uso quotidiano prolungato, anche durante le attività fisiche, evitando le fastidiose sensazioni tipiche delle cuffie in-ear o over-ear.

Audio potente e chiamate nitide

Gli auricolari integrano un sistema con doppio driver equivalente a 16 mm, offrendo un suono ricco con bassi profondi e supporto Dolby Audio. La tecnologia DirectPitch riduce la dispersione sonora, mantenendo l’audio percepibile solo da chi li indossa. Per le chiamate, sono presenti quattro microfoni con riduzione del rumore ambientale, garantendo una voce chiara anche in contesti affollati. Un’opzione utile per chi gestisce frequenti riunioni o telefonate in mobilità.

Autonomia e ricarica rapida

Nonostante le dimensioni compatte, gli OpenDots One garantiscono fino a 10 ore di riproduzione continua con una singola carica. La custodia aggiunge fino a 40 ore complessive di utilizzo musicale o 25 ore in conversazione. Inoltre, una ricarica rapida di 10 minuti assicura fino a 2 ore di ascolto, un vantaggio concreto per chi è spesso fuori casa e ha bisogno di ripristinare rapidamente l’autonomia.

Il prezzo di listino di Shokz OpenDots One è di 199,99€, ma in occasione delle offerte Black Friday sono acquistabili su Amazon a 159,99€.

