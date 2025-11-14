GeekMall, Black Friday al via: Smart Home, power station e ebike in offerta speciale

Il Black Friday di GeekMall è partito: fino al 30 Novembre potrete accedere a questa pagina e spulciare tutti i prodotti in promozione speciale in quel momento. Da qui a fine mese si susseguiranno tantissime offerte, molte delle quali sono attive già adesso.

Dateci quindi un’occhiata e se c’è qualche cosa che vi serve e il prezzo è di vostro gradimento, non tergiversate oltre. Tenete inoltre presente che, sui prezzi già scontati, potete limare ulteriormente il costo finale utilizzando uno di questi codici:

100GKMBF12 per ridurre di 12 € una spesa nel carrello che supera i 100 €;

per ridurre di una spesa nel carrello che supera i 100 €; 300GKMBF20 per ridurre di 20 € una spesa nel carrello che supera i 300 €;

per ridurre di una spesa nel carrello che supera i 300 €; 600GKMBF40 per ridurre di 40 € una spesa nel carrello che supera i 600 €;

per ridurre di una spesa nel carrello che supera i 600 €; 800GKMBF50 per ridurre di 50 € una spesa nel carrello che supera gli 800 €;

per ridurre di una spesa nel carrello che supera gli 800 €; 1000GKMBF70 per ridurre di 70 € una spesa nel carrello che supera i 1.000 €.

Inoltre occasionalmente sul sito potreste visualizzare dei codici esclusivi, come ad esempio:

sconto di 6 € senza minimo di spesa ;

; 4% di sconto sul totale;

di sconto sul totale; 5% di sconto sul totale;

di sconto sul totale; 50 € su spesa minima di 600 €;

su spesa minima di 600 €; 100 € su spesa minima di 800 €.

Vi invitiamo inoltre a dare un’occhiata ai prodotti che vi indichiamo qui sotto, alcuni dei quali vengono scontati con codici specifici.

FOSSiBOT F2400

Questa centrale elettrica portatile ha una capacità di 2048 Wh e una potenza di uscita di 2400 Watt, adatta quindi a una vasta gamma di dispositivi, dai piccoli elettrodomestici ai più grandi.

Dispone di 16 porte di uscita (AC, USB, DC) e utilizza una batteria LiFePO4 che promette oltre 3500 cicli di ricarica. La funzione UPS permette un passaggio rapido all’energia di riserva in caso di blackout.

Si distingue per la ricarica ultra rapida che consente di passare dal 0% al 100% in 90 minuti tramite rete elettrica e solare. La tecnologia dell’inverter bidirezionale ottimizza invece la carica, con l’80% della batteria che si ricarica in 70 minuti.

È possibile ricaricarla tramite presa elettrica, energia solare o auto, e una manopola lascia regolare la velocità di carica, proteggendo i dispositivi e aumentando la durata della batteria.

FOSSiBOT F2400 costa 669 € potete comprarla in sconto a 629 € inserendo il codice 600GKMBF40 nel carrello prima dell’acquisto.

Ausom DT2 Pro

Un monopattino elettrico pieghevole con doppio motore da 1100 W che permette di raggiungere una velocità massima di 68 km/h e affrontare facilmente le pendenze. La batteria promette un’autonomia fino a 115 km mentre il sistema di frenatura idraulica con E-ABS offre frenate sicure e stabili. Buone anche le sospensioni, ispirate ai carrelli aerospaziali, e gli pneumatici tubeless da 10″ per una buona trazione su qualsiasi terreno.

Offre inoltre un sistema di sblocco tramite NFC o con codice e supporto AirTag, e un display LCD da 4,5″ per monitorare velocità e stato della batteria. Non mancano indicatori di direzione, luci anteriori e posteriori.

Col codice 800GKMBF50 lo comprate in offerta a 899 €.

HIBREW H10Plus

Una macchina da caffè espresso semiautomatica da 20 bar con sistema per regolare con precisione la temperatura del caffè, del vapore e tempo di pre-infusione, adattandosi a qualsiasi gusto o tipo di macinatura.

Oltre alle bevande calde, offre anche la funzione Cold Brew a 25 °C per preparazioni fredde, e include uno scaldatazze integrato per mantenere la temperatura al punto giusto.

Presenta un corpo in acciaio inox, manopole in legno massello e un portafiltro professionale da 58 mm. Diverse inoltre le funzioni di sicurezza intelligenti, come gli avvisi automatici e la valvola antigoccia. Viene fornita con sei accessori professionali per un’esperienza da barista completa fin dal primo utilizzo.

Costa 229 € ma se inserite il codice 2HGSHGDN la potete comprare in sconto a 209 €. La spedizione parte dall’Italia, con consegna entro 4-5 giorni lavorativi.

HiBREW G5

Un macinacaffè elettrico con corpo in lega di alluminio e superficie antiscivolo, offre 36 livelli di macinatura adatti a diversi metodi di estrazione come Espresso, Turco, Pour Over, Moka e Drip Coffee.

Dispone di due velocità di macinazione (500 e 400 giri/min): la modalità lenta riduce il calore e preserva l’aroma dei chicchi. Inoltre il rivestimento è antistatico, facilitando così la pulizia e limitando i residui di caffè.

Costa 129 € ma col codice Q51FVH4C lo potete comprare per 115 €. La spedizione parte dall’Italia, con consegna entro 4-5 giorni lavorativi.

HiBREW H10A

Una macchina per caffè espresso semiautomatica con pressione di 20 bar per un’estrazione ottimale del caffè grazie anche al sistema di pre-infusione.

È possibile regolare personalizzando la quantità di caffè, la temperatura di estrazione, la temperatura del vapore e il tempo di pre-infusione adattandola così alle diverse preferenze.

Ci sono anche il montalatte a vapore ad alta pressione (125-150°C) per una schiuma di latte densa, e un sistema a bobina termica in acciaio inox che invece stabilizza la temperatura dell’acqua migliorando la qualità dell’estrazione. Infine la macchina è dotata della funzione scaldatazze.

HiBREW H10A costa 176 € ma inserendo il codice P8H6TKRL nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 158 €: la spedizione parte dall’Italia, con consegna entro 4-5 giorni lavorativi.

Proscenic P16

Una scopa elettrica senza fili, leggera, con una potente aspirazione da 50 kPa e fino a 55 minuti di autonomia. Monta uno schermo LED che mostra in tempo reale lo stato di funzionamento, mentre il tubo pieghevole a 180° e il design ergonomico permettono di raggiungere facilmente anche gli spazi più bassi e difficili.

La spazzola a rullo con laser verde, setole a forma di V antigroviglio e filtrazione a 6 strati (99,99%) promette una pulizia più accurata anche nelle case con animali domestici. Include accessori dedicati, oltre a un contenitore da 1,5 L con pulsante per lo svuotamento facilitato.

Costa 119 € ma se inserite il codice 100GKMBF12 la comprate in sconto a 107 €.

Eleglide C1

È una bici elettrica da trekking progettata per offrire comfort, potenza ed efficienza su lunghe distanze.

È dotata di un motore centrale da 250 Watt con coppia di 70 Nm, ottimo quindi per salite e percorsi impegnativi, e può raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Il motore mid-drive garantisce una pedalata più naturale e bilanciata rispetto ai motori nel mozzo.

La batteria promette un’autonomia fino a 150 km in modalità assistita. È equipaggiata con sospensioni idrauliche, freni a disco e pneumatici da 27,5″ con battistrada da 2,25″, oltre a cambio Shimano a 7 velocità, display LCD con 5 livelli di assistenza, manubrio regolabile e luce anteriore certificata StVZO.

Col codice 800GKMBF50 la comprate in offerta a 899 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

