Bonus elettrodomestici, non solo 200 euro ma anche bolletta dimezzata: quanto si risparmia davvero

Il Bonus elettrodomestici permette di risparmiare all’acquisto, ma anche di dimezzare la bolletta: ecco di quanto si riducono i costi.

Ancora pochi giorni prima di chiedere il bonus elettrodomestici: dal 18 novembre si potrà accedere alla misura e godere di uno sconto che va dai 100 ai 200 euro sull’acquisto di un nuovo elettrodomestico ad alta efficienza energetica e rottamare così quello vecchio. Il bonus è concesso a chi, nei termini e modi di legge, ha un Isee inferiore a 25mila euro.

La possibilità di sostituire lavatrici, lavastoviglie, ma anche forni e e frigoriferi di vecchia generazione con prodotti di classe superiore è un vantaggio non indifferente per molti, che potranno approfittare dello sconto al momento dell’acquisto, ma anche dell’opportunità di dimezzare la bolletta. L’opzione prevista dal governo offre agli utenti di godere di un risparmio annuo sul consumo energetico.

Gli elettrodomestici di ultima generazione rilevano un risparmio energetico rilevante che sarà percepibile in bolletta a fine anno. Secondo alcuni test si è attestata la riduzione di importi che vanno dai 30 ai 70 euro, a seconda dell’elettrodomestico e che se sommati insieme arrivano a far risparmiare ad una famiglia anche più di 100 euro l’anno. Un dato da non sottovalutare che permette agli utenti di resettare il proprio bilancio mensile.

Risparmio in bolletta grazie al bonus elettrodomestici

Il taglio in bolletta attuato con il cambio degli elettrodomestici con apparecchi di classe superiore è accertato da alcuni studi: per esempio se si considera che il frigorifero è tra gli elettrodomestici che consumano più energia si attesta che cambiandolo si può risparmiare fino a 60 euro l’anno. Anche la sostituzione del forno può apportare una riduzione in bolletta di circa 70 euro in 12 mesi.

Ovviamente le cifre sono il risultato di una valutazione media dei consumi di una famiglia. Se poi si aggiunge il risparmio dato da una lavatrice di ultima generazione e di lavastoviglie e asciugatrice, la riduzione in bolletta è del tutto positiva. Di conseguenza il bonus elettrodomestici non è finalizzato solo a godere dello sconto offerto dallo stato, ma anche volto ad attuare un risparmio energetico non indifferente di cui godranno non solo i diretti interessati.

Per chiedere il bonus elettrodomestici sarà sufficiente presentare la richiesta sul portale online gestito da Invitalia e PagoPa. Dopo aver fornito la documentazione richiesta che accerta i requisiti per legittimare il bonus, il portale rilascerà un codice alfanumerico con indicato l’importo massimo spendibile per il nuovo elettrodomestico. Dopo l’acquisto lo sconto verrà applicato in fattura direttamente dal venditore.