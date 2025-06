GeekMall lancia il Black Friday estivo con sconti fino al 70%

State pianificando una vacanza fuori porta, un’avventura su due ruote o semplicemente desiderate essere sempre pronti in caso di blackout? allora non fatevi sfuggire il Black Friday estivo attualmente in corso su GeekMall, un’ottima occasione per acquistare dispositivi di alta qualità a prezzi scontati.

Parliamo soprattutto di biciclette elettriche e centrali elettriche portatili, due categorie di prodotto che combinano tecnologia e sostenibilità senza rinunciare all’efficienza e al rispetto per l’ambiente, per ricaricare ovunque vi troviate o muovervi in libertà.

Oltre agli sconti già attivi è possibile aumentare il risparmio utilizzando i seguenti codici:

10 € spendendo almeno 100 € col codice 100Giugno

20 € spendendo almeno 300 € col codice 300Giugno

30 € spendendo almeno 500 € col codice 500Giugno

40 € spendendo almeno 700 € col codice 700Giugno

50 € spendendo almeno 900 € col codice 900Giugno

Di seguito vi proponiamo inoltre una serie di prodotti attualmente in offerta indicandovi per ciascuno il link di acquisto e il codice particolare che permette di scontare ulteriormente il prezzo in fase di acquisto. Tutti gli altri li trovate invece qui.

FOSSiBOT F2400

Questa centrale elettrica portatile ha una capacità di 2048Wh e una potenza di uscita di 2400W, adatta quindi a una vasta gamma di dispositivi, dai piccoli elettrodomestici ai più grandi.

Dispone di 16 porte di uscita (AC, USB, DC) e utilizza una batteria LiFePO4 che promette oltre 3500 cicli di ricarica. La funzione UPS permette un passaggio rapido all’energia di riserva in caso di blackout.

Si distingue per la ricarica ultra rapida che consente di passare dal 0% al 100% in 90 minuti tramite rete elettrica e solare. La tecnologia dell’inverter bidirezionale ottimizza invece la carica, con l’80% della batteria che si ricarica in 70 minuti.

È possibile ricaricarla tramite presa elettrica, energia solare o auto, e una manopola lascia regolare la velocità di carica, proteggendo i dispositivi e aumentando la durata della batteria.

FOSSiBOT F2400 ~~normalmente costa 699 €~~, ma inserendo il codice vtkRKKvL nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 679 €.

FOSSiBOT F1200

È una stazione elettrica portatile con una capacità di 1024Wh e una potenza continua di 1200W, ideale per attività all’aperto e situazioni di emergenza. Con un peso di soli 11,5 kg, è facilmente trasportabile e presenta 7 porte di uscita, che consentono di collegare più dispositivi contemporaneamente. La ricarica rapida, che porta la batteria da 0 a 80% in 49 minuti, assicura che il dispositivo sia pronto all’uso in tempi brevi, rendendolo un compagno pratico per viaggi e avventure.

A differenza del F2400, il F1200 offre un equilibrio tra capacità e portabilità, risultando migliore per chi cerca una soluzione leggera. La batteria LiFePO4 garantisce una lunga durata con oltre 4000 cicli, mentre la funzione UPS consente un’alimentazione continua durante interruzioni di corrente. L’uscita a onda sinusoidale pura protegge le apparecchiature sensibili, rendendo il F1200 una scelta sicura e versatile per chi ha bisogno di energia portatile in modo semplice.

FOSSiBOT F1200 normalmente costa 399 €, ma inserendo il codice FSBF1200 nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 379 €.

Eleglide C1

È una bici elettrica da trekking progettata per offrire comfort, potenza ed efficienza su lunghe distanze.

È dotata di un motore centrale da 250 Watt con coppia di 70 Nm, ottimo quindi per salite e percorsi impegnativi, e può raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Il motore mid-drive garantisce una pedalata più naturale e bilanciata rispetto ai motori nel mozzo.

La batteria promette un’autonomia fino a 150 km in modalità assistita. È equipaggiata con sospensioni idrauliche, freni a disco e pneumatici da 27,5″ con battistrada da 2,25″, oltre a cambio Shimano a 7 velocità, display LCD con 5 livelli di assistenza, manubrio regolabile e luce anteriore certificata StVZO.

Eleglide C1 normalmente costa 1.029 €, ma inserendo il codice UI6IFRYB nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 999 €.

Ridstar Q20

Bici elettrica compatta ma potente, grazie al motore brushless da 1000 Watt che permette di raggiungere una velocità massima di 40 km/h.

Può affrontare pendenze fino a 25° con facilità, quindi è adatta a percorsi urbani e off-road. I pneumatici fat da 20″x4.0″ offrono invece aderenza e stabilità su qualsiasi terreno, dalla sabbia alla neve. Il sistema frenante meccanico a disco promette una frenata efficace e sicura.

La batteria offre un’autonomia fino a 50 km in modalità elettrica pura e 80 km in modalità assistita. Si può scegliere tra 3 modalità di guida: bici tradizionale, assistita e completamente elettrica.

Ridstar Q20 normalmente costa 829 €, ma inserendo il codice 700Giugno nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 789 €.

Touroll S2

Ad esempio questa è una bicicletta elettrica pieghevole progettata per affrontare ogni tipo di terreno grazie ai suoi pneumatici larghi da 20×4.0″ e a una sospensione anteriore da 80 mm che assorbe efficacemente le vibrazioni.

Il motore da 650 W e la batteria da 720 Wh offrono una velocità massima di 25 km/h e un’autonomia fino a 150 km, rendendola perfetta per escursioni prolungate. La coppia di 55 Nm permette di superare salite con facilità, mentre il sistema di frenata combinato con freno a disco e freno elettrico assicura controllo e sicurezza.

Tra le altre caratteristiche spiccano il telaio a scavalco basso, il manubrio e la sella regolabili. È inoltre dotata di cambio Shimano a 7 velocità, 5 livelli di assistenza alla pedalata e luci anteriori e posteriori omologate UE, oltre a un display LCD per il monitoraggio dei parametri di guida.

Costa 749 € ma col codice TORLDUVY risparmiate ancora un pochino, andandola a pagare 719 €.

Ampace Andes 1500

È una centrale elettrica portatile dotata di una batteria LiFePO₄ da 1462Wh e una potenza in uscita fino a 2400W, ottima per alimentare dispositivi ad alto consumo come frigoriferi, macchine da caffè e proiettori.

Grazie alla tecnologia A-Boost, si ricarica completamente in soli 55 minuti da rete elettrica (1800W) o in 3–5 ore via pannello solare (600W) ed è progettata per durare nel tempo: la scheda tecnica parla di oltre 6000 cicli di ricarica, equivalenti a circa 16 anni di utilizzo quotidiano, mantenendo il 70% della capacità originale.

Compatta, leggera (16,5 kg) e silenziosa (30 dB), è consigliata anche per il campeggio, la vita off-grid o come backup domestico. Per di più resiste a temperature estreme da -20°C a 45°C, offre 13 porte di uscita, funziona come UPS (con switch in <0,02 s) e si controlla via app WiFi/Bluetooth.

Espandibile fino a 2924Wh (con batteria aggiuntiva), rappresenta una soluzione energetica sostenibile, potente e versatile, sviluppata da Ampace, marchio nato da una joint venture tra ATL e CATL.

Ampace Andes 1500 normalmente costa 649 €, ma inserendo il codice m4DXjE2m nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 599 €.

