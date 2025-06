Windows Hello non funziona più al buio ma Microsoft dice che non è un bug

Con gli ultimi aggiornamenti cumulativi di sicurezza per Windows 10, Windows 11 e Windows Server 2025, Microsoft ha disattivato la possibilità di sbloccare il computer con il volto in ambienti poco illuminati. Il problema era stato evidenziato da aprile ma a quanto pare non è un bug: Microsoft ha fatto sapere che si tratta di una precisa scelta; non bastano i sensori a infrarossi (per creare una scansione 3D del viso, alla stregua del Face ID di Apple ) ma il sistema operativo richiede una webcam in grado di mostrare chiaramente il volto dell’utente in condizioni di luce e colori adeguate.

In precedenza i sensori a infrarossi permettevano di sbloccare il computer anche con poca luce, un sistema comodo e veloce che a quanto pare poteva essere ingannato (es. con maschere o immagini) e che ha dunque spinto Microsoft a modificare il funzionamento dello sblocco.

Quella di Microsoft è una scelta alla quale è stata obbligata per sicurezza; alcuni utenti hanno ad ogni modo scoperto che basta disattivare la webcam dal pannello di gestione dispositivi per consentire a Windows Hello di ripristinare il funzionamento precedente con i sensori IR; ovviamente se si disattiva la webcam, quest’ultima non può essere sfruttata per videochiamate e affini.

La novità, come accennato, riguarda sia Windows 11, sia Windows 10, comportamento modificato dopo gli aggiornamenti di sicurezza di aprile. “Windows Hello” è presentato da Microsoft come “un modo più personale e sicuro per accedere al dispositivo Windows”: invece di usare una password, è possibile ccedere usando il riconoscimento facciale, l’impronta digitale o un PIN.

Come sempre, l’accesso con il volto richiede una fotocamera compatibile con Hello; l’accesso con l’impronta digitale richiede che il dispositivo disponga di un lettore di impronta digitale.