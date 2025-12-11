Facebook Twitter Youtube
Su GeekMall è già Natale: al via sconti a tempo, regali premium e promozioni esclusive

Le offerte di Natale di GeekMall sono appena partite: fino al 24 Dicembre potete approfittare dell’occasione per anticipare i regali di fine anno comprandoli in sconto grazie alle promozioni in corso, dove grazie anche ad alcuni codici sconto potete tagliare ulteriormente i prezzi di tutto il catalogo.

Nello specifico spendendo almeno:

  • €100, potete ottenere €10 di sconto col codice 100Natale10
  • €300, potete ottenere €20 di sconto col codice 300Natale20
  • €500, potete ottenere €30 di sconto col codice 500Natale30
  • €700, potete ottenere €40 di sconto col codice 700Natale40

Tenete a mente che le scorte sono limitate, quindi non è detto che quel che c’è il sconto oggi lo ritroviate disponibile anche domani, perciò se c’è qualche cosa che vi interessa fareste bene a concludere l’acquisto il prima possibile.

Di seguito vi segnaliamo alcuni dei prodotti in promozione:

HiBREW H10A

Una macchina per caffè espresso semiautomatica con pressione di 20 bar per un’estrazione ottimale del caffè grazie anche al sistema di pre-infusione.

È possibile regolare personalizzando la quantità di caffè, la temperatura di estrazione, la temperatura del vapore e il tempo di pre-infusione adattandola così alle diverse preferenze.

Ci sono anche il montalatte a vapore ad alta pressione (125-150°C) per una schiuma di latte densa, e un sistema a bobina termica in acciaio inox che invece stabilizza la temperatura dell’acqua migliorando la qualità dell’estrazione. Infine la macchina è dotata della funzione scaldatazze.

HiBREW H10A costa 169 € ma inserendo il codice 100Natale10 nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 159 €: la spedizione parte dall’Italia, con consegna entro 4-5 giorni lavorativi.

KTC H27E6

È un monitor gaming da 27 pollici con risoluzione 2K QHD, una frequenza di aggiornamento di 300 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, ottimo quindi per chi cerca prestazioni fluide e reattive. Il pannello IPS e la gamma di colori sRGB del 144% assicurano inoltre immagini vivide.

È anche progettato per ridurre l’affaticamento visivo grazie alle tecnologie integrate di riduzione della luce blu e alla retroilluminazione senza sfarfallio, oltre al pannello antiriflesso.

Usa poi un supporto ergonomico regolabile ed è dotato di doppia porta HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 per connettersi facilmente ai vari dispositivi.

Invece di 229 € inserendo il codice KTCNUO lo comprate in sconto a 219 €.

HiBREW H2B

È una macchina da caffè 5-in-1 compatibile con capsule Kcup, Nes, DG, cialde ESE e caffè macinato, capace di preparare sia espresso caldo che freddo.

Usa un serbatoio da 600 ml e grazie alla pompa a 19 bar e alla tecnologia di riscaldamento a spirale promette un’estrazione di alta qualità e riesce a realizzare una crema densa.

Monta inoltre un manico in acciaio inox ed è costruita con robusti materiali certificati per uso alimentare: è quindi una macchina affidabile con cui poter preparare caffè come al bar, ma direttamente a casa.

Costa 87,99 € ma inserendo il codice SYUVRATV la potete comprare in offerta a 82,71 €: la spedizione parte dall’Italia e la consegna è prevista in 4-5 giorni lavorativi.

NEWTRAL FF-A

È una sedia ergonomica multi-postura pensata per piccole stanze in cui si vuole allestire un temporaneo e piccolo ufficio. Offre braccioli regolabili su 8 livelli con rotazione a 120°, seduta regolabile su 6 livelli e schienale inclinabile tra 90° e 117° in modo da modificare la posizione per lavoro, lettura o relax.

Con vassoio estensibile per laptop, portabicchieri e ruote silenziose adatte a vari pavimenti, offre una portata massima di 150 kg. Insomma, non è solo una sedia, ma una una postazione mobile e completa che vi fa lavorare in qualsiasi stanza di casa.

Costa 279 € ma col codice Z2LNWCS3 potete comprarla in offerta a 259 €.

Proscenic P15

Dotata di un motore brushless da 580 Watt e un’aspirazione che arriva fino a 50 kPa, è in grado di rimuovere polvere, sporco ostinato e peli di animali anche in angoli, zone alte e tappeti. La batteria da 2500 mAh promette fino a 70 minuti di autonomia, sufficiente per pulire circa 250 metri quadrati con una sola carica.

La spazzola antigroviglio a forma di V, insieme alla luce LED verde, facilita la rimozione di peli e polvere, mentre il display touchscreen a colori mostra in tempo reale batteria, modalità di aspirazione e stato della spazzola. Il sistema di filtraggio a sei strati trattiene il 99,99% di polveri sottili e allergeni, e il contenitore da 1,2 L riduce la frequenza di svuotamento.

Costa 119 € ma col codice 100Natale10 la potete comprare in offerta a 109 €.

Sculpfun S9

Un incisore laser da 5,5 W con messa a fuoco a 0,06 mm e un’area di incisione pari a 41 x 42 cm, capace di tagliare fino a 15 mm di legno e 10 mm di acrilico, e di incidere materiali come ceramica e acciaio inossidabile con alta precisione.

Con una solida struttura in metallo, si assembla in 10-20 minuti ed è compatibile con software come LaserGRBL, LightBurn e Benbox, supporta sistemi Windows e Mac.

Costa 149 € tuttavia inserendo il codice 100Natale10 la comprate in offerta a 139 €.

AOSEED X-MAKER

Una stampante 3D facilissma da usare grazie al controllo tramite app (compatibile con iOS, Android e Windows) e alla stampa wireless. Non va livellata ed essendo chiusa è sicura e comoda, in quanto isola i fumi e permette di realizzare stampe senza interventi manuali.

Con una precisione fino a 0,05 mm e una velocità di stampa di 160 mm/s, supporta filamenti PLA e ABS, include una libreria di 15 mini modelli per stimolare la creatività dei bambini e funziona silenziosamente sotto i 50 dB, quindi è perfetta per essere usata a casa e a scuola.

Costa 299 € ma in questo momento il codice KMI23GM1 taglia il prezzo a 279 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.

