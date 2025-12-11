La persona dell’anno per TIME è l’Intelligenza Artificiale

L’AI e gli Architetti dell’AI sono indicati come “Persona dell’anno” da Time, il settimanale che – dal 1927 – per tradizione nel primo numero del mese di dicembre elegge l’individuo o gruppo di persone che ha avuto maggiore influenza sulle notizie dell’anno appena trascorso, ma non sono mancati anni particolari come ad esempio il 1986 (quando fu scelto il computer come “macchina dell’anno”) o il 2006 (quando furono scelti i primi social media in quanto creatori di contenut).

Ufficialmente, la designazione è in genere riservata a una o più persone che “hanno maggiormente influenzato le notizie e le nostre vite, nel bene o nel male, e che hanno incarnato ciò che è stato importante nell’anno”, ma non sempre la designazione ha riguardato una persona in senso stretto.

“Questo è stato l’anno nel quale si è sentito appieno il ruggito dell’Intelligenza Artificiale e l’anno nel quale è stato chiaro che non si tonerà indietro o si rinuncia”, scrive TIME. E ancora: “Abbiamo visto come può accelerare la ricerca medica, la produttività e rendere possibile l’impossibile. È stato difficile leggere o guardare qualcosa senza essere confrontati con notizie sul rapido avanzamento di una tecnologia che imita il pensiero umano e l’intelligenza. Quelle storie hanno scatenato un milione di dibattiti su quanto dirompente, quanto bello e quanto brutto sarebbe stato per le nostre vite”. E ancora: “Le capacità possono sembrare magiche: abbiamo appreso recentemente che l’IA potrebbe facilitare la comunicazione con le balene e risolvere un problema di matematica irrisolto vecchio di 30 anni. I modelli stanno migliorando ad un ritmo frenetico, impiegano pochi secondi per eseguire un lavoro che una volta richiedeva ore alle persone”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TIME (@time)

“Qualsiasi settore ne ha bisogno, qualsiasi azienda la usa e ogni nazione ha bisogno di crearne una”, ha riferito al Time Jensen Huang, il CEO di Nvidia. “È la tecnologia di maggiore impatto del nostri tempi”.

“Eppure la quantità di energia necessaria per far funzionare questi sistemi prosciuga risorse”, scrive Time. “I lavori stanno andando fino a che punto. La disinformazione prolifera. Sono possibili attacchi informatici su larga scala senza intervento umano. E le aziende IA vengono attaccate all’economia globale in una scommessa di proporzioni epiche”. 2I lavori stanno andando in fumo. La disinformazione prolifera. Sono possibili attacchi informatici su larga scala senza intervento umano. E le aziende IA vengono attaccate all’economia globale in una scommessa di proporzioni epiche”. “È anche un modo potente di concentrare l’attenzione del mondo su una manciata di leader aziendali che condizionano la nostra vita. E quest’anno, nessuno ha avuto un impatto maggiore degli individui che hanno immaginato, progettato e costruito l’IA. L’umanità determinerà il percorso avanti dell’IA e ognuno di noi può svolgere un ruolo nel determinare la struttura e il futuro dell’IA. Il nostro lavoro lo ha allenato e sostenuto, e ora ci troviamo a muoverci in un mondo sempre più definito da esso”

“Per avere reso possibile l’età delle macchine pensanti, per avere stupito e preoccupato l’umanità, per la trasformazione del presente e superare il possibile, gli Architetti dell’AI sono la persona dell’anno 2025 secondo TIME”.

TIME propone due copertine: un una si vedono o le lettere “A” e ”I” circondate dai ponteggi di un cantiere; nell’altra si riconoscono voliti noti del mondo IT seduta sulla trave di un cantiere (alla stregua della celebre foto “Lunch atop a skyscraper”); fra questi ci sono: Elon Musk, Mark Zuckerberg, Lisa Su (CEO di AMD), Jensen Huang (CEO di Nvidia) e Sam Altman (fondatore di OpenAI).

