Gruppo Volkswagen, test sui veicoli autonomi con il Gen.Urban

Il Gruppo Volkswagen ha avviato la fase successiva di test sulla guida autonoma con il proprio veicolo di ricerca Gen.Urban a Wolfsburg (Germania).

Il Gruppo afferma che “in seguito a sperimentazioni approfondite”, Gen.Urban è ora in grado di guidare in modo autonomo nel traffico urbano reale. Il progetto di ricerca mira a “esplorare come i passeggeri vivono l’esperienza di viaggio in un veicolo a guida autonom”a senza volante o pedali tradizionali e quali requisiti ciò comporti per i futuri concept.

Un team interdisciplinare di Volkswagen Group Innovation, composto da designer, specialisti in Human Factor, ingegneri software ed esperti di materiali, raccoglie dati completi sul comportamento degli utenti e sull’interazione con Gen.Urban. Questi risultati dovrebbero controbuire allo sviluppo di futuri concept per gli interni e migliorare l’esprienza utente (UX) di tutti i Brand del Gruppo.

Le domande chiave alla base della ricerca includono: come passano il tempo le persone a bordo di un veicolo a guida autonoma? Quali caratteristiche digitali supportano al meglio il
lavoro, l’intrattenimento o il relax? Come dovrebbe essere progettata l’interazione tra il veicolo e i passeggeri, in particolare pensando alle persone anziane o ai bambini? In sintesi: le persone si sentono a proprio agio?

Prima della partenza, i passeggeri possono impostare le proprie preferenze, tramite app o direttamente nel veicolo, dalla temperatura dell’abitacolo all’illuminazione ambientale. Gen.Urban accoglie il passeggero al suo ingresso e il sedile si regola automaticamente nella posizione desiderata. L’interno digitale del veicolo può essere personalizzato in base alle preferenze individuali utilizzando l’intelligenza artificiale. L’ampio display frontale con informazioni, luci e suoni viene quindi adattato a un tema individuale.

Gen.Urban è progettato senza il volante e i pedali tradizionali. Il partecipante al test siede al posto di guida, mentre un driver di sicurezza addestrato monitora il veicolo dal sedile del passeggero e, se necessario, può intervenire in qualsiasi momento utilizzando un pannello di controllo appositamente sviluppato con un joystick.

La fase di test iniziale coinvolge i dipendenti del Gruppo Volkswagen ed è prevista per un periodo di diverse settimane.

Percorso di prova nell’area urbana di Wolfsburg in reali condizioni di traffico

Incroci con semafori, rotatorie, cantieri, zone residenziali, aree industriali e traffico potenzialmente congestionato: il percorso dei test è stato scelto in modo da includere gli scenari tipici del traffico urbano.

