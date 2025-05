Geotaggare le foto e i video col Mac con HoudahGeo si può, anche senza GPS

Chi scatta foto con l’iPhone è abituato a ritrovare automaticamente le informazioni sulla posizione all’interno dell’app Foto. Basta aprire uno scatto e il sistema mostra dove è stato realizzato, con tanto di mappa. Ma con una fotocamera tradizionale – anche reflex o mirrorless recenti – la musica cambia: salvo modelli di fascia alta, la geolocalizzazione spesso non è disponibile. Come fare allora per “dire” alle immagini dove sono state scattate?

Una soluzione efficace e alla portata di tutti è HoudahGeo, un’app per Mac sviluppata in Svizzera che permette di aggiungere le coordinate geografiche a qualsiasi immagine. Il programma costa 44 euro, ma offre una versione dimostrativa per provarlo gratuitamente (con il limite di cinque esportazioni). L’ultima versione, HoudahGeo 7, introduce alcune novità molto interessanti, a partire dal supporto al geotagging dei video.

Cosa fa HoudahGeo e perché è utile

Con HoudahGeo puoi prendere una foto (in formato JPEG, RAW, DNG, CR2 e altri ancora) e associare manualmente o automaticamente un luogo in cui è stata scattata. Le coordinate vengono scritte nei metadati del file, nei formati standard EXIF, XMP o IPTC, rendendo la geolocalizzazione compatibile con app come Apple Foto, Lightroom e tante altre.

Ci sono due modi principali per farlo:

Manuale : scegli un punto sulla mappa integrata o usando Google Earth.

: scegli un punto sulla mappa integrata o usando Google Earth. Automatico: importi un file GPX o NMEA registrato da un dispositivo GPS (anche uno smartwatch o uno smartphone usato in parallelo) e HoudahGeo abbina automaticamente luogo e immagine in base all’orario.

L’interfaccia è stata da poco rinnovata, con un design più moderno e un’integrazione più fluida con Foto di macOS. Inoltre, puoi correggere data e ora degli scatti – utile se la fotocamera non era sincronizzata – e esportare i progetti come file KMZ o KML, perfetti per visualizzare gli itinerari su Google Earth, magari condividendo le immagini con amici o colleghi.

A chi può servire?

HoudahGeo è perfetto per chi viaggia molto e scatta con fotocamere “serie”, per chi documenta luoghi per lavoro, o per chi vuole mantenere ordine e memoria geografica negli archivi fotografici. Non è un software gratuito, ma è uno strumento professionale pensato per chi ha esigenze specifiche e vuole controllare a fondo i metadati delle proprie immagini.

La versione 7 richiede macOS 12.4 Monterey o successivi. Per maggiori informazioni e per scaricare la demo, il sito ufficiale è: houdah.com/houdahGeo