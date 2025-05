MOVA Z50 Ultra, il primo robot che aspira e lava con sprimacciatura del panno

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti tuttoincluso non è una novità assoluta del mercato, tuttavia il nuovo MOVA Z50 Ultra si distingue dagli altri perché combina un meccanismo di aspirazione e lavaggio con acqua calda fino ad ora unico nel suo genere.

Il cuore del nuovo sistema risiede nella tecnologia HydroSync che utilizza acqua mantenuta a 36°C per il lavaggio in tempo reale del panno mocio. Il panno viene continuamente pulito con acqua fresca e, contemporaneamente, quella sporca viene raccolta. Insieme a questo c’è un meccanismo che “sprimaccia” le fibre del panno durante l’uso in modo da aumentarne l’assorbimento e raggiungere anche le fessure più strette.

Il sistema di aspirazione impiega poi una ventola con velocità di rotazione fino a 80.000 giri al minuto che produce una potenza di aspirazione dichiarata di 19.000 Pa. Questo livello promette la completa rimozione di polvere, peli e detriti di grandi dimensioni.

Il robot è anche dotato di una spazzola laterale estensibile per raggiungere gli angoli, e di un mocio progettato per agire anche in spazi stretti.

Altro elemento distintivo è la tecnologia AI Sensing che combina alcuni sensori sul robot con quelli presenti sulla stazione base e con un sistema binoculare per rilevare il livello di sporco e adattare automaticamente la strategia di pulizia. Il robot è anche in grado di suddividere le aree da trattare e decidere se sia necessario lavare nuovamente il panno prima di proseguire.

Integra poi un sistema chiamato CleanLift che gestisce l’altezza di spazzole e dei panni in base al tipo di superficie. Per esempio, durante la pulizia dei tappeti i panni si sollevano per evitare di bagnarli, mentre durante il lavaggio dei pavimenti vengono sollevate le spazzole per evitare il contatto con l’acqua.

Il MOVA Z50 Ultra è disponibile da oggi al prezzo di 1.199 euro, ma per il periodo di lancio (fino al 21 maggio 2025) è in vendita con uno sconto di 200 euro, al prezzo di 999 euro. Il robot è acquistabile tramite il sito ufficiale MOVA, su Amazon e presso Unieuro, ed è coperto da una garanzia di tre anni.

