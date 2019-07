Como Audio Turntable BT, il giradischi wireless arriva in Italia

I dischi in vinile stanno vivendo negli ultimi anni una rinascita: è un fenomeno mondiale e gli amanti della musica stanno scoprendo (o riscoprendo) la soddisfazione di azionare manualmente un giradischi e far risuonare vecchi album. Per cavalcare quest’onda Como Audio, l’azienda fondata da Tom DeVesto (qui l’intervista di Macitynet), ha ideato Turntable BT, il suo primo giradischi wireless con tre possibilità di collegamento: Bluetooth, preamplificatore phono integrato o uscita di linea.

Un dispositivo indicato da abbinare ai dispositivi smart audio della gamma, ma anche a qualsiasi altro sistema di riproduzione audio. Un prodotto di alta qualità, così come lo sono gli speaker e i sistemi audio del catalogo Como Audio.

Como Audio Turntable BT offre flessibilità completa per ascoltare i propri album preferiti in modi diversi, tramite connessione wireless utilizzando la tecnologia Bluetooth, oppure via cavo analogico tramite il preamplificatore phono integrato. Nel primo caso è possibile posizionare il giradischi fino a 10 metri di distanza dall’impianto, dalle cuffie o dagli altoparlanti Bluetooth, mentre il trasmettitore ha il proprio interruttore di alimentazione, in modo che funzioni solo quando lo si desidera.

Lo stadio phono integrato permette invece il collegamento a un qualsiasi ingresso linea o aux di un qualsiasi dispositivo audio, come per esempio uno smart music system di Como Audio. Sul pannello posteriore sono anche presenti uscite dirette dalla testina, così da poter eventualmente collegare Turntable BT con l’ingresso di un amplificatore o di uno speaker attivo.

Il prodotto è plug-n-play, basta assemblarlo e iniziare immediatamente ad ascoltare il vinile. E’ dotato di una testina Ortofon OM10 e di trazione a cinghia con controllo della velocità elettronico affidato a un circuito dedicato di qualità. Il motore asincrono è sistemato sotto il piatto ed è sospeso su elastici in silicone per assorbire adeguatamente le vibrazioni. Un tasto, dal look elegante, sistemato a sinistra, serve per selezionare la velocità, ed è coadiuvato da due led per l’indicazione 33/45 giri.

Il piatto è in acciaio ed ha un perno in acciaio pesante, per favorire una risonanza ridotta, mentre il sottopiatto isola e protegge la cinghia. Il braccio è in alluminio diritto da 8,6″; i piedini di appoggio sono ad alto smorzamento e disaccoppiano perfettamente la base del giradischi dalle vibrazioni esterne.

Macitynet ha visto e provato Como Audio Turntable BT in anteprima: l’inventore e imprenditore Tom DeVesto lo ha presentato in occasione della Milano Design Week: in questo articolo trovate le nostre impressioni d’uso, l’intervista a Tom DeVesto e una serie completa di fotogalleria del nuovo giradischi wireless appena arrivato in Italia, così come di diversi altri dispositivi Como Audio.

Disponibilità e prezzi

Il nuovo giradischi Como Audio Turntable BT, distribuito da Audiogamma, è disponibile nelle stesse 4 finiture degli altri prodotti della gamma Como Audio: walnut, hickory e bianco o nero laccato. Il prezzo al pubblico è di 499 euro con coperchio e tappetino inclusi.