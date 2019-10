Gli AirPods Pro sono già in pre-ordine anche su Amazon

Gli AirPods Pro presentati ieri si possono comprare subito su Apple Store online con consegna (nel momento in cui scriviamo) in 1-2 giorni oppure li potete pre-ordinare direttamente su Amazon già oggi e riceverli intorno alla metà di novembre.

A venderli è chiaramente Apple, che ha aperto il suo negozio nel gigante degli e-commerce lo scorso febbraio, e resta perciò valida la garanzia di due anni dall’acquisto, ma rispetto al negozio della Mela si possono beneficiare di diversi vantaggi, primo tra tutti la possibilità di fruire della restituzione con spedizione al mittente gratuita e “zero problemi” fino ad un mese.

Così se i nuovi AirPods Pro non vi dovessero convincere potrete sempre rimandarli indietro e magari buttarvi sulla versione meno performante: l’ultimo modello con custodia tradizionale è attualmente in sconto del 16% a 149,99 euro anziché 179,99 euro mentre quello con custodia abilitata alla ricarica wireless è scontato del 21% (179,99 euro anziché 229,99 euro).

Se volete conoscere nel dettaglio le caratteristiche dei nuovi AirPods Pro non dovete far altro che leggere il nostro approfondimento. In breve offrono la cancellazione attiva del rumore con Modalità Trasparenza per ascoltare la musica e contemporaneamente anche i rumori ambientali; cuscinetti in morbido silicone disponibili in tre taglie; resistenza ad acqua e sudore; equalizzazione adattiva che regola la musica in base alla forma delle orecchie; attivazione rapida di Siri con il comando Hey Siri e custodia di ricarica wireless.