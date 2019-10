Disponibile l’update a macOS 10.15.1

Apple ha rilasciato la versone definitiva dell’update che porta macOS Catalina alla versione 10.15.1. L’aggiornamento in questione arriva a 21 giorni dall’avvio del rilascio ufficiale di macOS 10.15 e, spiega Apple, include emoji nuove e aggiornate, il supporto per AirPods Pro, “Video sicuro di HomeKit”, il supporto a router compatibili con HomeKit e nuove impostazioni della privacy per Siri; sono inoltre presenti correzioni di errori e miglioramenti.

Di seguito le note di rilascio:

Emoji

•Oltre 70 emoji nuove o aggiornate, tra cui animali, cibo, attività, nuove emoji a tema accessibilità, di genere neutro ed emoji raffiguranti coppie con la possibilità di selezionare la tonalità della pelle.

AirPods

•Aggiunto il supporto per AirPods Pro.

App Casa

•“Video sicuro di HomeKit” consente di registrare, archiviare e visualizzare in modo privato i video codificati delle videocamere di sicurezza ed è dotato di un sistema di rilevamento di persone, animali e veicoli.

•I router compatibili con HomeKit ti consentono di controllare in che modo gli accessori di HomeKit comunicano via internet o in casa tua.

•Aggiunto il supporto per altoparlanti compatibili con AirPlay 2 in scene e automazioni.

Siri

•Impostazioni della privacy per gestire la possibilità di aiutare o meno a migliorare Siri e Dettatura consentendo ad Apple di archiviare i file audio delle interazioni con Siri e Dettatura.

•Opzione per eliminare la cronologia di Siri e Dettatura dalle impostazioni di Siri.

L’aggiornamento include inoltre i seguenti miglioramenti e correzioni di errori:

•Ripristinata la possibilità di visualizzare i nomi dei file nella vista “Tutte le foto” in Foto.

•Ripristinata la possibilità di filtrare per preferiti, foto, video, elementi modificati e parole chiave nella vista Giorni in Foto.

•Risolto un problema per cui Messaggi inviava un’unica notifica quando l’opzione di ripetizione degli avvisi era abilitata.

•Risolto un problema in Contatti che causava l’avvio su un contatto aperto in precedenza invece che sull’elenco dei contatti.

•Risolti dei problemi che si sarebbero potuti verificare nell’app Musica nel mostrare le playlist all’interno delle cartelle e i brani appena aggiunti nell’elenco Brani.

•Migliorata l’affidabilità della migrazione dei database della libreria di iTunes nelle app Musica, Podcast e TV.

•Risolto un problema per cui i titoli scaricati non erano visibili nella cartella Download dell’app TV.