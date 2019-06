Gli Extender Mesh Netgear sono compatibili con tutti i modem router

Creare un WiFi potente in tutta la casa non è mai stato così semplice: indipendentemente dal router in possesso, gli Extender Nighthawk Mesh Netgear funzionano con il WiFi esistente permettendo di creare una rete WiFi unica e potente in tutta l’abitazione.

Oltre alla compatibilità con tutti i tipi di router già presenti in casa, caratteristica distintiva rispetto a moltissimi altri prodotti presenti sul mercato, i Nighthawk Mesh Netgear permettono di muoversi liberamente all’interno della propria abitazione senza doversi agganciare a una nuova rete.

A differenza degli altri extender, i Nighthawk Mesh Netgear mantengono infatti lo stesso nome e password utilizzati per tutta la rete WiFi. Questo si traduce in libertà di spostarsi da una stanza all’altra mentre si guarda un video in streaming 4K ottimizzato oppure mentre si fa una videochiamata o, più semplicemente, quando si naviga sul web (gli altri extender in commercio creano invece un nome di rete WiFi diverso dal WiFi del router causando la disconnessione e riconnessione dei dispositivi).

Gli extender Nighthawk Mesh, non mettono solo fine a quelle fastidiose “meccaniche” di reinserimento continuo di password e cambio di rete quando ci si muove in casa, ma risolvono anche problematiche di interruzione di rete e riduzione di velocità di navigazione quando ci si sposta da una parte all’altra dell’abitazione.

Infatti il Wifi Tri-band con tecnologia Fastlane 3 di cui sono dotati è in grado di garantire una velocità WiFi superiore rispetto agli extender tradizionali grazie ad un collegamento wireless dedicato con il proprio WiFi.

Nel momento in cui scriviamo ‘offerta Netgear di Extender Nighthawk Mesh comprende il Tri-band WiFi Mesh Extender con i modelli EX7700, EX8000 e EX7500 (il primo extender WiFi Tri-band con presa a muro) e tecnologia Dual-band WiFi Mesh Extender con i modelli EX7300, EX7000, EX7320 e EX6420.