Gli smartphone anti-tutto di Blackview sono scontati fino al 55%

Sono partiti i saldi di Blackview. L’azienda, nota nel settore soprattutto per la produzione di smartphone anti-tutto di ottima qualità venduti a prezzi davvero concorrenziali, ha deciso di mettere in promozione fino al 21 giugno diversi di questi dispositivi con sconti che arrivano fino al 55%.

Si riesce cioè a risparmiare più della metà del prezzo di listino nell’acquisto di uno smartphone che può davvero fare la differenza in diversi contesti, come ad esempio per l’uso in un cantiere con la scheda telefonica di lavoro.

Ma un telefono di questo tipo può anche essere una valida alternativa durante un’escursione, una gita fuori porta un po’ all’avventura o in tutte quelle situazioni dove un’immersione in acqua o una caduta su un terreno rigido e irregolare normalmente comprometterebbe la durabilità del telefono, in special modo se non munito di un’apposita custodia.

Nel caso degli smartphone Blackview in promozione (non tutti, continuate a leggere) non c’è neppure bisogno di una cover perché la struttura è costruita proprio per resistere pienamente in contesti come questo. Di fatto sono smartphone in tutto e per tutto, un po’ più ingombranti rispetto a quelli tradizionali ma con l’indiscusso vantaggio di essere quasi indistruttibili.

Per esempio, il Blackview BV6300 Pro è proposto a 199,99 dollari anziché 290, quindi con uno sconto del 31%. Pur essendo progettato per resistere alle condizioni ambientali più difficili, mantiene un design piuttosto sottile, il che lo rende appetibile quantomeno visivamente anche nelle situazioni di vita quotidiane.

E’ certificato IP69K dal punto di vista dell’impermeabilità (in pratica lo potete immergere completamente in acqua senza che subisca danni da infiltrazione) e MIL-STD-810G per quanto riguarda la resistenza alle cadute. Il processore che utilizza è il MediaTek Helio P70, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di ROM.

La batteria è da 4.380 mAh e incorpora un set di quattro fotocamere posteriori di Samsung: una con sensore da 16 MP per le foto principali, una grandangolare da 120 gradi, una per le foto in notturna e una incentrata sull’HDR.

Se invece questo non è il genere di smartphone che vi interessa, come abbiamo anticipato c’è anche la possibilità di approfittare degli sconti di Blackview su un telefono di tutt’altro genere. Ad esempio per soli 59,99 dollari, quindi con uno sconto del 40% sul normale prezzo di listino di 100 dollari, potete comprare il Blackview A80.

Ha un corpo ultrasottile (solo 8,8 mm) nonostante monti una batteria da ben 4.200 mAh ed una forma piuttosto ergonomica grazie ai bordi curvi. Lo schermo è da 6,21″ ed è disponibile in tre diverse opzioni di colore: blu, rosso oppure nero.

Valeva la pena parlare di entrambi perché tra tutti sono le ultime uscite di Blackview che, per l’occasione, si possono comprare in sconto. Di seguito però vi segnaliamo anche gli altri smartphone dell’azienda in sconto, ciascuno con le sue peculiarità.

Blackview BV9900 Pro, interessante perché dotato di termocamera, fotocamera Sony da 48 MP, processore MediaTek Helio P90, 8 GB di RAM e 128 GB di ROM. Resiste perfino in ambienti con temperatura pari a -30°C. Costa 417,99 dollari invece di 550 (-24%)

Blackview BV9900, monta un set di quattro fotocamere posteriori: la principale è una Sony da 48 MP ma c’è anche un ultra grandangolare da 120 gradi. Dentro, processore MediaTek Helio P90, 8 GB di RAM e 256 GB di ROM. Costa 339,99 dollari invece di 500 (-32%)

Blackview BV9800 Pro, è pensato per chi punta tutto sull’autonomia: usa infatti una batteria da 6.580 mAh. Ma ci sono anche una termocamera e una fotocamera Sony da 48 MP. Prezzo: 384,99 dollari invece di 500 (-23%)

Blackview BV9100, se la batteria è proprio tutto, questo ne usa addirittura una da 13.000 mAh (come una powerbank) che si ricarica rapidamente con caricatore da 30W. Tra le altre caratteristiche di rilievo, lo schermo Full HD da 6,3″. Costa solo 188,99 dollari anziché 270 (-30%)

Blackview BV9700 Pro è per i più attenti alla salute: monta un cardiofrequenzimetro e un sensore per il monitoraggio della qualità dell’aria. Con 6 GB di RAM e 128 GB di ROM, costa 237,99 dollari invece di 250 (-32%)