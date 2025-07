Gmail domina le iscrizioni per alleggerire la casella di posta

Aprendo la casella di posta in arrivo molti utenti si sentono sopraffatti dall’enorme quantità di messaggi che richiedono la nostra attenzione, magari anche solo per essere cancellati all’istante: Manage subscriptions, letteralmente gestisci iscrizioni, è un nuovo strumento che Google mette a disposizione in Gmail per alleggerire il carico quotidiano delle email diventato insostenibile.

ll filtro spam e la segnalazione dell’utente per le email indesiderate contribuiscono a ridurre i messaggi in entrata a cui dobbiamo prestare attenzione.

Ma nel corso del tempo nella casella di posta tendono ad accumularsi messaggi per sconti e promozioni di piattaforme che ormai usiamo poco o nulla, bollettini e newsletter quotidiani o settimanali che non leggiamo da tempo. Non si tratta di spam, ma l’effetto finale sulla casella di posta è molto simile.

Google viene in soccorso con la visualizzazione Manage subscriptions che si trova nel menu di navigazione nell’angolo in alto a sinistra della posta in arrivo. In una sola schermata vengono mostrati tutti gli abbonamenti e le iscrizioni alle varie mailing list, ordinati dall’alto, partendo dai mittenti più frequenti, insieme all’indicazione del numero di messaggi ricevuti di recente.

Con un clic sul nome del mittente l’interfaccia mostra tutte le email che abbiamo ricevuto da quel contatto o servizio. Sempre dalla schermata iniziale di riepilogo, basta un clic sull’icona della busta, a lato del nome di ciascun mittente, per fare in modo che Google invii in automatico una richiesta di annullamento dell’iscrizione per nostro conto.

Big G annuncia che Manage subscriptions, che in italiano potrebbe diventare Gestisci iscrizioni, è in fase di rilascio sia sul web che nelle app per iPhone e Android, ma solo in alcuni paesi. In ogni caso la fase di rilascio proseguirà nelle prossime settimane e risulterà disponibile per tutti, inclusi gli utenti con un account Google personale, oltre che per gli abbonati a Google Workspace singoli e aziendali.