Recensione Eleglide Mopride 3, il suv delle e-bike a meno di 800 euro

Negli ultimi anni il mercato delle e-bike ha smesso di essere una nicchia per diventare una realtà della mobilità. In parallelo, anche i marchi cinesi — spesso guardati con diffidenza fino a qualche tempo fa — hanno cominciato a conquistare fette di pubblico sempre più ampie, grazie a prodotti ben costruiti, affidabili e dal prezzo competitivo.

Eleglide è uno dei nomi che si è fatto spazio: un marchio che non promette miracoli, ma propone modelli dal buon equilibrio tecnico, con significative dotazioni serie, a cifre spesso sotto i 1000 euro. Una soglia cui fissano l’asticella molti utenti che non vogliono compromessi troppo penalizzanti.

La Mopride 3 nasce proprio in questo contesto: una e-bike “all terrain” con ruote da 29″, forcella ammortizzata, freni idraulici e batteria da 576 Wh, pensata per l’uso quotidiano in città ma con quella marcia in più che permette anche qualche uscita su strade bianche e sterrati leggeri e di giocarsi la sua partita come mezzo di ampio e diversificato utilizzo.

L’abbiamo provata a fondo. Vediamo come è andata.

Eleglide Mopride 3, come è fatta

Eleglide Mopride 3 rappresenta l’evoluzione della serie Mopride (nota in passato anche come serie M), succedendo alla precedente Mopride 2.

La nuova versione introduce un telaio ridisegnato e migliorie alla componentistica, tra cui freni a disco idraulici, una batteria da 576 Wh e un motore da 250 W con 50 Nm . Si delina così una bici più completa e di fascia superiore alla precedente, pur restando fedele alla filosofia “low-cost” del brand.

Eleglide Mopride 3 si colloca nella categoria delle e-MTB hardtail (con sospensioni solo anteriori), una scelta che non sarebbe ideale per l’enduro o il downhill, ma che risulta perfettamente giustificabile per un mezzo pensato per un utilizzo ampio e quotidiano, inclusivo dell’ambito urbano.

La struttura, con la sola sospensione anteriore, come vedremo risponde bene a questa versatilità, risultando adatta sia agli sterrati leggeri che alle strade bianche, ai percorsi di campagna e all’uso pendolare, senza gravare troppo su peso e complessità meccanica.

Montaggio e prima esperienza con la confezione

La Eleglide Mopride 3 arriva a casa dentro un imballo piuttosto voluminoso, in linea con quanto ci si può aspettare da una e-bike con ruote da 29”. La bici è preassemblata in buona parte, il che facilita parecchio l’approccio iniziale. Basta infatti installare la ruota anteriore, i pedali, il manubrio, il faro e la sella: tutto il resto è già montato.

La confezione include un kit completo di attrezzi, due chiavi per la batteria, manuale multilingue (italiano compreso) e i principali componenti smontati. Anche chi non ha molta dimestichezza con il montaggio di bici dovrebbe riuscire a completare tutto in meno di un’ora.

Vista la stazza del telaio e il peso non proprio contenuto, potrebbe essere utile farsi aiutare da un’altra persona nel tirare fuori la bici dalla scatola e nei primi passaggi di assemblaggio.

Nel complesso, l’esperienza di unboxing è positiva e trasmette una buona impressione in termini di qualità costruttiva e cura nella spedizione.

Design e qualità costruttiva

La batteria integrata nel tubo obliquo contribuisce a rendere la Mopride 3 visivamente snella. La colorazione blu scuro con dettagli gialli e le finiture curate danno un’impressione di solidità: i cavi ben instradati e le saldature pulite completano un quadro estetico superiore alla media, restituendo la sensazione di un mezzo curato più di quanto ci si aspetti da una e-bike in questa fascia di prezzo.

Il telaio è realizzato in lega di alluminio 6061, una scelta diffusa per il buon compromesso tra leggerezza, rigidità e resistenza. La geometria privilegia la stabilità e il comfort: l’angolazione del tubo superiore leggermente inclinata verso il basso facilita la salita e la discesa anche agli utenti meno agili.

Passando dall’aspetto visivo a quello pratico, Eleglide Mopride 3 risulta piuttosto pesante: circa 27 kg per il solo telaio, che salgono a circa 34 kg con la batteria montata.

Durante la guida e alla vista, il peso è ben mascherato grazie alla buona distribuzione dei volumi e all’efficace assistenza del motore. Ma quando la si deve sollevare o trasportare – per esempio su un treno, tram o per salire le scale – il peso si fa sentire. Anche spingerla a mano può risultare impegnativo, soprattutto in salita.

Fortunatamente, la Eleglide Mopride 3 è dotata di modalità walk assist: tenendo premuto un pulsante sul manubrio, la bici avanza da sola a passo d’uomo. Una funzione utile in zone pedonali, rampe di garage o semplicemente per spostare carichi pesanti senza sforzo.

Eleglide Mopride 3, caratteristiche tecniche e componenti

Andando alla parte tecnica vera e propria, la Eleglide Mopride 3 vanta una scheda tecnica di tutto rispetto per la fascia di prezzo, con componenti che solitamente si trovano su modelli ben più costosi.

Li vediamo qui sotto.

Motore 250 W brushless di tipo hub (posizionato nel mozzo posteriore) Coppia massima ~50 Nm Velocità massima 25 km/h (limite conforme alle normative UE) Assistenza alla pedalata 5 livelli (circa 12, 15, 18, 21 e 25 km/h) Portata massima fino a 120 kg senza cali significativi di prestazione Batteria 48 V – 12 Ah (576 Wh), integrata nel telaio Autonomia teorica fino a 120 km (in modalità eco, terreno pianeggiante, ciclista da 75 kg) Tempo di ricarica circa 6–7 ore (con caricatore 42V 2A) Sospensione anteriore con possibilità di blocco Ruote cerchi in lega da 29″, pneumatici tassellati Kenda 29×2,4″ Freni a disco idraulici con sistema cut-off Cambio Shimano a 7 velocità, con singola corona anteriore Illuminazione fari LED certificati StVZO (standard europeo)

Display e app: semplice ma funzionale

Il display della Eleglide Mopride 3 è un LCD a colori da 2,6 pollici, montato sulla sinistra del manubrio. Non è sofisticato come quelli di alcune e-bike di fascia più alta, ma fa il suo lavoro: mostra chiaramente velocità, livello di assistenza, carica residua della batteria (con indicatore grafico e percentuale), chilometri percorsi (parziali e totali) e stato dell’illuminazione anteriore.

I tre pulsanti fisici permettono di gestire tutte le funzioni principali: accendere e spegnere il sistema, cambiare il livello di assistenza (ce ne sono cinque), attivare il faro e scorrere i dati. Il tutto senza fronzoli ma con un buon livello di leggibilità anche in pieno sole, grazie alla retroilluminazione.

App Eleglide: un’aggiunta utile per chi vuole più controllo

Collegando la bici allo smartphone tramite Bluetooth, si accede all’app Eleglide, disponibile per Android e iOS. Anche qui l’approccio è minimal ma efficace: si possono visualizzare dati in tempo reale (velocità, distanza, carica della batteria), impostare un codice di blocco motore come deterrente antifurto e regolare alcune preferenze, come la sensibilità del sensore di pedalata o il limite di velocità (fino a 32 km/h, da usare solo in spazi privati).

È presente anche una mappa con tracciamento percorso basata su Google Maps, che però non introduce funzioni avanzate di navigazione.

Ergonomia

L’ergonomia in sella è ben studiata: la posizione di guida è un compromesso ideale tra comfort e controllo. Non si è completamente eretti come su una city bike, ma nemmeno troppo inclinati come su una MTB sportiva. È il giusto assetto per un mezzo versatile.

Merito della combinazione tra sella ben posizionata e manubrio largo, che garantisce buona leva e maneggevolezza, anche nei tratti più sconnessi.

Attenzione però: la Mopride 3 non è indicata per persone di bassa statura. Il telaio, taglia unica da circa 19 pollici, è pensato per chi misura almeno 165 cm. A chi scrive (1,70 m), la bici risulta abbastanza comoda e gestibile, ma sotto questa soglia l’ergonomia potrebbe risultare penalizzante.

Al contrario, le persone alte – anche oltre il metro e novanta – troveranno una bici confortevole e facilmente regolabile, grazie alla geometria del telaio e alla sella estensibile in altezza.

Come si comporta la Eleglide Mopride 3 su strada e sterrato

Detto dell’aspetto ergonomico, diciamo quali sono le impressioni della ciclistica e della trasmissione. La pedalata assistita è fluida e gestita in maniera ottimale, merito sia della configurazione che della potenza del motore. Il cambio di marcia è rapido e senza impuntamenti, la pedalata è progressiva, ben assistita dal motore e dal sensore di cadenza ben calibrato.

Motore, batteria e autonomia della Mopride 3

Manca però il sensore di coppia che incide in particolare sull’avvio da fermo. Il motore per attivarsi ha bisogno di circa mezzo giro di pedali, quindi se non si è in movimento si deve fare un po’ di sforzo iniziale. Ma visto che non parliamo di una vera bici da off-road tecnici dove questo limite sarebbe molto problematico, il problema è perfettamente gestibile. Tenete conto che per partire in salita dovrete magari andare in piedi sui pedali.

Una volta messo in azione il motorem la Mopride 3 sorprende positivamente. Il motore da 50 Nm fornisce una spinta consistente che permette di superare pendenze significative senza doversi alzare in piedi sui pedali.

Il produttore dice che è indicata per pendenze fino a ~25° (circa 46%). Non abbiamo nei nostri dintorni nulla di simile al Muro di Sormano ma pensiamo che la specifica sia un pochino ottimistica. In ogni caso salite intorno al 10-15% di inclinazione si dovrebbero superare con relativa facilità usando l’assistenza massima e scalando in prima marcia.

Sul piano delle prestazioni velocistiche, la bici è limitata a 25 km/h come da normativa. Raggiunta quella velocità, l’assistenza si interrompe e starà al ciclista eventualmente spingersi oltre con la sola forza muscolare. In realtà la scala dei sette rapporti limita anche la prestazione fornita dal “motore umano”; al rapporto più alto la gamba non fornisce spinta e ci si ritrova a frullare i pedali senza effettivo contributo alla spinta.

Per quanto riguarda l’autonomia, come anticipato, i 120 km dichiarati sono un valore secondo noi non raggiungibile neppure nel migliore scenario. Usando sul nostro classico circuito di pianura a livello di assistenza 2 e un carico di 57 Kg (il nostro peso) siamo arrivati alla fine degli 85 km con la batteria quasi esausta. In scenari con qualche salita neppure troppo importante e con un peso intorno agli 80 kg stimiamo che non sia realistico aspettarsi oltre 70 km con una carica pur con stile di guida conservativo e assistenza bassa.

Telaio

Dal punto di vista della struttura, la bici merita un plauso, non ci sono scricchiolii o giochi nel telaio, nemmeno affrontando pavé o sterrati. Il manubrio largo e gli pneumatici generosi contribuiscono a dare un’ottima maneggevolezza: la Mopride 3 curva con facilità e rimane stabile anche a velocità sostenuta e non dà mai l’impressione di sottrarre al ciclista il controllo anche su asfalti non perfetti.

Frenata

Potente la frenata dei freni a disco idraulici. Non possiamo dire quanto essi riducano lo spazio di arresto, ma non c’è grande differenza tra i 25 km/h della nostra Scott da strada da 8 Kg e i 25 km/h della Eleglide Mopride 3 che pesa quattro volte di più. La frenata, decisa ma modulabile infonde ulteriore sicurezza quando si viaggia rapidamente e si ha bisogno di rallentare all’improvviso – ad esempio in ambito urbano per evitare un ostacolo o fermarsi a un incrocio.

L’impianto frenante ha anche un sensore cut-off con e-Brake che disattiva il motore alla pressione delle leve e si assicura inoltre che il motore non continui a spingere mentre si frena, aumentando la sicurezza in discesa.

Comfort

Il comfort generale è buono ma con qualche riserva. La forcella fa un lavoro discreto sul davanti, mentre sul posteriore come detto si sentono di più le buche e i dossi, non avendo un ammortizzatore dedicato.

Intendiamoci, la bici è sufficientemente comoda per affrontare egregiamente anche terreni sconnessi e offre ottimo controllo (grazie ai copertoni 29×2,4″ e la forcella ammortizzata da 80 mm) su sentieri boschivi e strade sterrate, ma è più confortevole e adatta all’uso urbano quotidiano.

Un secondo problema è la sella di serie che ci è parsa troppo rigida e genericamente scomoda: per tragitti brevi fa il suo dovere, ma se pensate di farci lunghi tour o di usarla quotidianamente su pavé sconnessi, potreste valutare di sostituirla con una sella più morbida o aggiungere un coprisella in gel.

Conclusioni

Volendo sintetizzare le impressioni d’uso e dare una identità alla Eleglide Mopride 3, pensando al mondo delle auto, la potremmo definire un SUV. Così come questo tipo di vetture ammicca al mondo del fuoristrada ma in realtà offre solo alcuni dei vantaggi di una vera auto off road, introducendo però quelli di una vettura utile e comoda anche in città e su lunghi percorsi, la bicicletta che stiamo provando richiama il mondo dell’enduro ma si trova meglio sull’asfalto che su strade davvero accidentate.

Ci è piaciuto

Come un SUV è facile da dominare, ci si abitua in fretta ai suoi comandi. Il cambio Shimano svolge bene il suo lavoro in città come su sterrato, e la potenza assistita è più che sufficiente per trasformare faticose salite in passeggiate piacevoli. Si addice bene sia ai principianti sia a ciclisti intermedi. Allo stesso tempo, anche chi ha già esperienza con MTB tradizionali o altre e-bike troverà nella Mopride 3 un mezzo valido per uso ricreativo e quotidiano, purché non cerchi prestazioni estreme.

Non ci è piaciuto

Il difetto principale è il peso, seguito dalla sella: due problematiche che emergono solo in situazioni specifiche e sono ampiamente compensate dai numerosi pregi nell’esperienza generale di guida.

Chi deve comprarla

A chi si rivolge la Eleglide Mopride 3? Possiamo dire che è una e-bike adatta a un pubblico ampio ma adulto: la struttura robusta, il peso e la taglia della bici la rendono sconsigliabile a bambini o ragazzi molto giovani. L’altezza consigliata per il ciclista va grosso modo da 1,65 m fino a due metri. Meglio essere almeno 1,75; chi è sotto i 160 cm dovrebbe lasciar perdere.

In compenso anche le persone di peso importante, accettando una riduzione dell’autonomia, troveranno la Mopride 3 un mezzo ideale, grazie anche alla capacità di carico fino a 120 kg che la rende utilizzabile senza problemi.

In termini di contesto d’uso, Mopride 3 è perfetta per chi ha bisogno di un mezzo versatile: ottimo per andare al lavoro o a scuola durante la settimana e per fare giri in natura nel weekend. È l’ideale per chi abita in zone collinari, perché annulla di fatto lo “scoglio” delle salite nel tragitto quotidiano. Anche persone di una certa età, che magari non pedalano da anni, potrebbero riscoprire il piacere di andare in bici grazie all’assistenza di Mopride 3 – tenendo però conto che dovranno gestire un mezzo abbastanza pesante quando non in marcia.

Pregi

Batteria di lunga durata

Freni a disco idraulici efficaci

Solidità costruttiva

Versatilità d’uso

Accessori e dotazione completa

Difetti

Peso elevato

Cambio a sole 7 velocità

Assenza di sospensione posteriore

Niente torque sensor

Sella dura non troppo comoda

Domande frequenti sulla Eleglide Mopride 3 Quanto pesa la Eleglide Mopride 3?

La bici pesa circa 27 kg senza batteria e 34 kg con la batteria montata. Il peso è ben distribuito ma si fa sentire nei trasporti a mano. Qual è l’autonomia reale?

In condizioni ideali (utente leggero, terreno pianeggiante, livello 2 di assistenza) può superare gli 80 km. In scenari misti e con ciclisti più pesanti, l’autonomia si aggira attorno ai 65–70 km reali. Che tipo di motore monta?

Un motore brushless da 250 W nel mozzo posteriore, con coppia di circa 50 Nm. Buona spinta in salita anche senza sensore di coppia. È legale in Italia?

Sì, rispetta i limiti UE: 25 km/h di velocità massima e motore da 250 W. Non ha acceleratore incluso, ma è predisposta per collegarne uno (solo in ambiti privati). Serve la patente o l’assicurazione?

No, essendo una “PedElec” conforme alle normative, non è richiesta patente né assicurazione per circolare. È adatta a percorsi fuoristrada?

Sì, ma con moderazione: è una urbana “muscolosa”, ottima per sterrati leggeri e cicloturismo. Su trail tecnici o sentieri ripidi va considerata la mancanza di ammortizzazione posteriore. È possibile rimuovere la batteria?

Sì, è estraibile con chiave. Si può caricare separatamente o lasciarla montata durante la ricarica. Com’è il comfort su lunghe distanze?

Buono nel complesso, ma la sella rigida può stancare dopo qualche ora. Consigliato un coprisella in gel o una sella aftermarket per chi percorre lunghi tragitti. Ha un’app di gestione?

Sì, l’app Eleglide permette di monitorare autonomia, velocità, modificare parametri (incluso lo sblocco a 32 km/h) e bloccare la bici con un codice.

Offerta

