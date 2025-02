Sconti licenze su Godeal24, Microsoft Office a 15 € e Windows 11 a 10 €

Pubblicità

Sapevate che Microsoft ha da poco aumentato il prezzo degli abbonamenti a Office 365? Per farla breve adesso dovete spendere 36 € in più all’anno solo per continuare a usare le app di Office che già usavate.

Se siete stanchi di questi rincari, sappiate che esistono ancora versioni di Microsoft Office che si possono comprare pagando una volta sola. Grazie al Godeal24 Best Microsoft Deals potete comprare le licenze a vita per Office e Windows originali a prezzi imbattibili.

Per esempio trovate Microsoft Office Professional 2021 per Windows a soli 35,74 € ( invece di 249 € ) inserendo il codice “MAC62” in fase di acquisto. Questa offerta è a tempo limitato e vi offre molti degli strumenti di cui potreste aver bisogno — Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher e Access — senza la seccatura di dover sottostare ai ritmi di un abbonamento.

Per gli utenti Mac invece c’è la licenza a vita per Microsoft Office Home & Business 2019 per Mac a 40,29 € ( invece di 229 € ).

In sconto le suite Microsoft Office (codice coupon “MAC62”)

– Microsoft Office 2021 Professional Plus for Windows – 1 PC – 35.74€

– Microsoft Office 2019 Professional Plus for Windows – 1 PC – 25.99€

– Microsoft Office 2016 Professional Plus for Windows – 1 PC – 15.29€

– Microsoft Office 2019 Home and Business for Mac – 40.29€

– Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac – 98.99€

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 2 Keys – 67.25€ (only 33.62€/Key)

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 3 Keys – 91.50€ (only 30.50€/Key)

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 5 PCs – 146.00€ (only 29.20€/PC)

– Microsoft Office 2019 Professional Plus – 2 keys – 49.99€ (only 24.99€/Key)

– Microsoft Office 2024 Home for MAC/PC – 140.89€

– Visio Professional 2021 -1 PC – 22.97€

– Project Professional 2021- 1 PC – 25.70€

Per un periodo limitato, potete ottenere anche una licenza Windows 11 Professional per soli 13,55 € ( invece di 199 € ) con il codice “MAC50”.

Tenete presente che Windows 10 raggiungerà ufficialmente la fine del supporto a ottobre 2025, quindi questa è un’ottima occasione per fare l’aggiornamento all’ultimo sistema operativo di Microsoft approfittando di un grande sconto. Con questo aggiornamento per altro beneficerete di nuove funzionalità di produttività e dell’assistente AI, Windows Copilot. È come avere ChatGPT direttamente sul vostro PC in quanto è in grado di rispondere a domande, generare immagini, riassumere pagine web, modificare le impostazioni di sistema, scrivere codice per siti web e molto altro.

Grandi sconti su Windows: (codice coupon “MAC50”)

– Windows 11 Professional – 1 PC – 13.55€

– Windows 11 Professional – 2 Keys – 25.22€ (12.61€/Key)

– Windows 11 Professional – 5 PC – 53.75€ only (10.75€/PC)

– Windows 11 Home – 1 PC – 13.25€

– Windows 11 Home – 2 Keys – 24.75€ only (12.38€/Key)

– Windows 10 Professional – 1 PC – 8.65€

– Windows 10 Professional – 2 PC – 14.86€ only (6.21€/PC)

– Windows 10 Professional – 5 Keys – 34.99€ only (6.99€/Key)

– Windows 10 Home – 1 PC – 8.61€

– Windows 10 Home – 2 Keys – 14.81€ only (6.19€/PC)

Pacchetti con il 62% di sconto (codice coupon “MAC62”)

– Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 47.59€

– Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 43.56€

– Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.49€

– Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 31.05€

Altri strumenti per Mac in offerta!

– MacBooster 8 Lifetime Subscription – 10.24€

– Ashampoo PDF Pro 3 – 18.99€

– MacKeeper Premium – 1 Mac /1 Year – 27.41€

– CCleaner Professional – 1 Mac / 1 Year – 28.81€

– Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21.99€

Fino al 50% di sconto su altri pacchetti Windows e Office! (codice coupon “MAC50”)

– Visual Studio 2022 Enterprise – 1 Mac – 60.00€

– Windows Server 2025 Standard – 31.49€

– Windows Server 2022 Standard – 26.13€

– Windows Server 2019 Standard – 16.06€

– Windows 10 Enterprise 2019 LTSC – 9.14€

– Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 12.81€

Offerte all’ingrosso, prezzi imbattibili!

– Windows 10 Professional – 50 keys – 325.00€ (6.5€/key)

– Windows 10 Professional – 100 Keys – 600.00€ (6€/key)

– Windows 11 Professional – 50 keys – 400.00€ (8€/key)

– Windows 11 Professional – 100 keys – 750.00€ (7.5€/key)

– Microsoft Office 2021 Professional – 50 Keys – 1400.00€ (28€/key)

– Microsoft Office 2021 Professional – 100 Keys – 2700.00€ (27€/key)

Su Godeal24 potete risparmiare tempo e denaro con licenze Microsoft scontate, software di sicurezza IT di livello superiore e altri strumenti per computer. Ottenete Windows OS e MS Office a un prezzo imbattibile.

Approfittate dello shopping senza stress grazie alla consegna digitale di Godeal24, che invia il software direttamente alla vostra email pochi secondi dopo l’acquisto. Inoltre, con una valutazione TrustPilot positiva al 98% e supporto tecnico esperto 24/7, potete essere certi della qualità del prodotto che acquistate.

Godeal24 promette di offrire supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e un servizio post-vendita a vita, assicurandovi che possiate usare il prodotto senza problemi!

Contattate Godeal24: [email protected]