Samsung Galaxy diventa la chiave per Volvo e Polestar

Pubblicità

I proprietari di Volvo e Polestar possono iniziare a sostituire la chiave fisica dell’auto con la Digital Key all’interno di Samsung Wallet: il supporto per la chiave digitale negli smartphone Galaxy inizia questo mese anche in Europa per Volvo EX90 e Polestar 3 a cui seguiranno altri modelli.

Sono tre le tecnologie impiegate per il controllo dell’auto: Ultra-WideBand siglato UWB per l’accesso a mani libere, la tecnologia Near Field Communication NFC per aprire e accendere l’auto con un tap del terminale, infine Bluetooth Low Energy BLE per il collegamento a distanza.

Grazie alla Digital Key la sicurezza è garantita dalla certificazione EAL6+, quella di massimo livello per dispositivi smart. Anche la tecnologia UWB con protocolli standard del Car Connectivity Consortium riducono il rischio di accessi non autorizzati. Lo standard è stato approvato a giugno del 2024, ulteriori dettagli in questo articolo.

Si può così anche condividere in sicurezza la Digital Key con amici e familiari dotati di smartphone Samsung Galaxy. Se un terminale viene smarrito oppure rubato è possibile bloccare o eliminare la Digital Key a distanza tramite la funzione Samsung Find.

Qui di seguito riportiamo l’elenco degli smartphone Samsung Galaxy sui quali è disponibile Digital Key: Galaxy S20 Ultra/S20+/S20, S21 Ultra/S21+/S21/S21 FE, S22 Ultra/S22+/S22, S23 Ultra/S23+/S23/S23 FE, S24 Ultra/S24+/S24/S24 FE, S25 Ultra/S25+/S25, Note20 Ultra/Note20, Z Fold2, Z Fold3, Z Fold4, Z Fold5, Z Fold6, Z Flip 5G, Z Flip3, Z Flip4, Z Flip5, Z Flip6.

Anche Apple offre la funzione Digital Key su iPhone con alcuni modelli di BMW, BYD, Hyundai Genesis Kia, Lotus, Mercedes-Benz e RAM. Secondo alcuni indizi dovrebbe arrivare il supporto anche per Volvo e Audi.

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.