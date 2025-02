Spotify Music Pro non offrirà solo musica Hi-Fi

Pubblicità

Le prime sperimentazioni per la musica in qualità Hi-Fi risalgano addirittura al 2017, mentre Spotify annunciò un piano dedicato nel 2021 che però non si è mai materializzato, ma ora secondo Bloomberg è la volta buona, perché Spotify sta progettando come arricchire il piano Music Pro per renderlo appetibile rispetto agli agguerriti concorrenti, leggi Apple Music e Amazon Music.

Nella lunghissima attesa il mercato streaming è completamente cambiato: sia Apple che Amazon hanno persino incluso brani in alta qualità per gli abbonati dei piani meno costosi. Per rendere interessante la sua offerta servirà di più, non solo musica Hi-Fi.

La testata finanziaria statunitense non precisa le ragioni dei lunghi anni di ritardo, ma Spotify sta valutando di arricchire l’offerta per il piano Music Pro che dovrebbe finalmente arrivare quest’anno con un prezzo di circa 5,99 dollari, in aggiunta al piano Premium attuale.

Il prezzo però varierà da paese e paese, con listini più contenuti per i mercati n via di sviluppo. Anche se inizialmente sembra si partirà solo con audio Hi-Fi, Spotify integrerà anche funzioni per modificare le canzoni, inclusi strumenti AI per creare remix al volo tra i brani di diversi artisti.

La strategia dello streaming svedese punta a interessare e coinvolgere i super appassionati di musica e fan di musicisti, disposti a spendere per concerti e prodotti di merchandising. A questo scopo Spotify sta valutando di offrire agli abbonati Music Pro biglietti in prevendita e opzioni per posti premium ai concerti.

Spotify starebbe trattando con case discografiche ed etichette musicali per ottenere i diritti streaming per la musica Hi-Fi, oltre a discussioni con promoter e piattaforme di vendite biglietti. Considerando gli anni di anticipazioni mancate forse meglio non contarci troppo, ma gli indizi sembrano corroborare il rilascio entro quest’anno.

Tutti gli articoli dedicati ai servizi di streaming per musica, film e serie TV, videogiochi sono nella sezione dedicata di macitynet.