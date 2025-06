Le migliori app Microsoft Office a misura di Mac in super offerta

Se si lavora con altre persone, fare in modo che tutti utilizzino lo stesso software può fare la differenza. E questo nel caso di tabelle e documenti significa che installando Microsoft Office sui Mac diventa possibile condividere e lavorare sugli stessi file che gli altri editano su Windows senza incappare in problemi di compatibilità.

Ora, per far ciò di norma ci si dovrebbe abbonare a Microsoft 365, e quindi sborsare almeno 100 € l’anno per poter usare Word, Excel e via dicendo. Oppure potete approfittare dell’offerta speciale in corso su Godeal24.

Al momento infatti per soli 79,79 € (invece di 249 €) potete comprare la licenza completa per Microsoft Office Home & Business 2021 per Mac. Questa suite include Word per scrivere, Excel per gestire i fogli di calcolo e PowerPoint per creare presentazioni. Chi col Mac ci lavora beneficia anche di Outlook per gestire email, contatti e calendari. E il tutto attraverso un software ottimizzati per macOS e compatibile con gli schermi Retina di Apple.

Se invece siete utenti Windows, potete acquistare la licenza a vita di Microsoft Office Professional 2021 per Windows a soli 35,24 €. Sono supportate tutte le lingue ed è incluso anche il servizio clienti gratuito.

Inoltre, Windows 11 Professional è disponibile a soli 13,25 € (invece che 199 €), dandovi accesso a tutte le funzionalità e le ottimizzazioni più recenti progettate per migliorare la produttività e l’esperienza di gioco. È la vostra occasione per passare all’ultima versione – Windows 11 – a un prezzo imbattibile, tanto più che il supporto per Windows 10 terminerà a ottobre 2025.

Licenze Windows a vita e originali a partire da 6 €!

Pacchetti al 62% di sconto (Codice coupon “MAC62”)

Fino al 50% di sconto su altri prodotti Windows e Office! (Codice coupon “MAC50”)

Altri strumenti per MAC al miglior prezzo!

Perché fidarsi di Godeal24?

✅ Consegna digitale immediata

✅ Licenze Microsoft 100% originali

✅ Valutazione “Eccellente” al 98% su TrustPilot

✅ Assistenza clienti 24/7

Per contattare Godeal24: [email protected]