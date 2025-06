Rasio Philips Serie 3000 ricarica USB e uso Wet & Dry, solo 49,99 €

Il rasoio elettrico Philips Serie 3000 con tecnologia SkinProtect è disponibile ora su Amazon a 49,99€ invece di 95,99€, un’offerta vantaggiosa per chi cerca una rasatura confortevole e precisa anche sotto la doccia grazie alla ricarica USB e alla tecnologia Wet & Dry.

Questo modello integra 27 lame autoaffilanti PowerCut che effettuano fino a 55.000 tagli al minuto, lavorando appena sopra la superficie della pelle per risultati uniformi e puliti. Le testine Pivot & Flex 5D seguono i contorni del viso in ogni direzione, permettendo una rasatura accurata anche nelle aree più difficili come il mento e la mandibola. Il design compatto, unito all’impugnatura ergonomica, migliora il controllo durante l’uso, anche con le mani bagnate.

La versatilità d’uso è uno dei punti forti del rasoio: può essere utilizzato sia su pelle asciutta che bagnata, sotto la doccia o con schiuma da barba. Grazie alla ricarica USB, è comodo anche in viaggio o in situazioni in cui non è disponibile una presa standard. La durata delle lame in acciaio è stimata in 2 anni, mantenendo alte prestazioni nel tempo senza necessità di sostituzioni frequenti.

Questo rasoio viene scontato con regolarità dal prezzo di listino di 96,99 €, ma oggi scende al minimo e costa solo 49,99€. Si tratta di un’ottima occasione per chi cerca un rasoio da viaggio versatile e comodo che riduce le problematiche di ricarica e che funziona bene in ogni occasione, sia per la casa per il viaggio. Ottimo anche dopo l’esercizio fisico e la doccia.

