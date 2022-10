GOGOBEST sconta le migliori bici elettriche invernali di 100 euro

Sempre più utenti scelgono gli spostamenti in bici, che risultano essere ideali per non rimanere bloccati nel traffico cittadino, oltre che per combattere il caro benzina. GOGOBEST sconta alcuni dei modelli più pregiati, con coupon di ben 100 euro. Quelle in lista sono tra le migliori scelte per questo inverno.

Il primo modello in sconto è BEZIOR X500 PRO, una mountain e-bike, con un telaio in lega di alluminio 6061, freni a disco e ammortizzatori idraulici, abbastanza robusta pur mantenendo il peso intorno ai 23 chilogrammi, il che la rende al contempo prestazionale e maneggevole. E’ dotata di un motore da 500 Watt che promette un’autonomia massima di 100 chilometri, ovviamente variabili in base al peso del pilota, all’inclinazione del percorso e altre variabili di questo genere.

Può raggiungere una velocità massima di 30 chilometri orari e sopporta fino a 200 chilogrammi di peso, quindi ben al di sopra di quelli che potrebbero combinarsi con una persona robusta e uno zaino piuttosto carico. Mette a disposizione un cambio Shimano a 7 velocità, sella ergonomica e uno schermo LCD da 5 pollici (resistente a pioggia e intemperie, con certificazione IP54) sul quale poter leggere tutte le informazioni utili relative all’attività in corso, inclusa velocità e distanza percorsa.

Monta ruote da 26 pollici e la parte più interessante è data dalla struttura pieghevole, che consente di riporla facilmente all’interno del portabagagli (da chiusa infatti occupa uno spazio di circa un metro per un metro).

Chi intende acquistarla al momento può approfittare di una tripla offerta. Anzitutto, grazie al codice sconto NGN159G la pagherà soltanto 929 euro, in più riceverà una luce del valore di 10,99 euro. Infine, riceverà uno sconto di 50 euro sull’acquisto del porta oggetti.

Clicca qui per acquistarla.

GOGOBEST GF600

Altra bici elettrica in offerta è il modello GF600, che vanta un potentissimo motore da 1000W. E’ costruita in lega di alluminio, resistente a tal punto da poter reggere il peso di un pilota di circa 200 kg. La bici arriva a una velocità massima di 40 km/h, offre altezza del sedile regolabile, ed è adatta a qualsiasi tracciato grazie alle sue imponenti gomme.

Il potente motore da 1000 W consente alla bici elettrica di raggiungere velocità fino a 40 km/he, offrendo possibilità di scalare pendenza fino ad un massimo di 35 gradi. La batteria al litio rimovibile da 13 Ah alimenta la bici per viaggiare fino a 45 km di distanza in modalità elettrica pura, mentre l’autonomia supera i 100 km se si guarda alla modalità pedalata assistita.GOGOBEST GF600, la mountain bike elettrica con motore da 1000W in sconto di 380 euro

Sul manubrio è presente un piccolo computer di bordo con schermo LCD da 5 pollici, che mostra alcune informazioni importati sul viaggio, come la carica della batteria, la velocità che si sta mantenendo durante la marcia, il chilometraggio, e altro ancora.

Al momento in offerta si acquista a 1399 euro direttamente a questo indirizzo, con in regalo il porta oggetti del valore di 80 euro.

Bezior X Plus

Altro modello in sconto è Bezior X Plus, che sembra quasi una moto naked per design, ed è adatta a qualsiasi tipologia di tracciato. Al mare, in montagna, in mezzo alle pozzanghere, tra fango, sabbia, acqua e asfalto la bicicletta elettrica Bezior X Plus è in grado di portarvi ovunque.

Si tratta di una mountain bike con telaio in alluminio ripiegabile, in modo da occupare meno spazio sia in casa che nel portabagagli (da chiusa misura circa 105 x 100 x 45 centimetri) e poter essere stipata e portata dappertutto.

Monta ruote di tipo quasi fat, con misure pari a 26 x 4 pollici, assicurando così un’ottima aderenza e un buon grip specie in quei terreni morbidi, come la sabbia, o irregolari, come rocce, fango e pietre. Ma va molto bene anche sull’asfalto, dove riesce a garantire un’ottima frenata persino sul bagnato (3 metri per l’arresto completo) grazie ai freni a disco DYISLAND.

Il motore è potentissimo: parliamo di 1.500 Watt di potenza, ben superiori ai 250 o 400 che generalmente troviamo sulle biciclette elettriche. Questo fa sì che Bezior X Plus sia in grado di spingere e raggiungere la velocità massima anche quando il peso del pilota è alto o quando il terreno è particolarmente inclinato (fino a un massimo di 38°), promettendo di raggiungere i 25 chilometri orari di velocità in meno di 5 secondi.

Con cambio Shimano a 27 marce che permette di regolare la pedalata in base alle proprie esigenze, monta una batteria che promette fino a 130 chilometri di autonomia e che si ricarica in 4-6 ore. C’è anche un ampio schermo LCD da 5 pollici certificato IP54 (quindi resistente a polvere e pioggia) dove poter leggere in ogni momento la potenza erogata da motore, l’autonomia residua, la velocità e i chilometri percorsi.

Anche in questo caso grazie al codice sconto NGN159G la si pagherà 100 euro in mento. In più, si riceverà in omaggio il porta oggetti del valore di 80 euro, oltre a poter beneficiare di uno sconto di 200 euro per l’acquisto del pacco batteria suppletivo del valore di 500 euro.

Clicca qui per comprarla.