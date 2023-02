Il logo dell’incoronazione di Re Carlo d’Inghilterra disegnato da Jonathan Ive

È stato disegnato da Jony Ive, l’ex Chief Design Officer di Apple noto per avere disegnato prodotti com l’iMac, l’iPad e iPhone e che ha lasciato l’azienda nel 2019. Parliamo del logo ufficiale dell’incoronazione di Carlo III. A svelarlo è stato Buckingham Palace con una nota nel corso della giornata di ieri.

Destinato ad essere usato in vari contesti, come decorazioni delle vie, edifici pubblici, documenti, francobolli e cassette postali e gadget, per indicare il regno del nuovo sovrano e souvenir, nasce ” ispirato dall’amore di Re Carlo per il pianeta, la natura e la sua via preoccupazione per il mondo naturale”, è caratterizzato da un design floreale che evidenzia l’ottimismo “della primavera” e riflette l’amore per la natura del Re.”, ha riferito Ive.

Il logo è di tipo tradizionale, con fiori,rose, cardi, narcisi e trifogli, emblemi di tutto il Regno Unito che formano la figura della Corona di Sant’Edoardo, il più importante tra i gioielli della Corona e il fulcro della cerimonia di incoronazione dei sovrani del Regno Unito in termini di sacralità e valore.

Ive e Carlo hanno un rapporto di lunga data. In particolare recentemente hanno collaborato su un progetto del Royal College of Art . Si tratta di Terra Carta Design Lab in riconoscimento con cui si mira premiare gli studenti e gli ex studenti del RCA, di cui l’ex designer di Apple è cancelliere, «a sviluppare credibili e sostenibili soluzioni alla crisi climatica».

Terra Carta Design era stata presenta alla COP26 ed è frutto della serie di iniziative promosse da Re Carlo III per la difesa del clima e dell’ecosistema raccolte in Terra Carta un documento per la sostenibilità dello sviluppo il cui nome riecheggia la Magna Carta con cui Giovanni d’Inghilterra considerata il progenitore di tutte le costituzioni occidentali.

Ive aveva disegnato il logo del sigillo di Terra Carta concesso ad aziende che si sono spese per il progresso e l’innovazione oprando per preservare l’ambiente. Il sigillo di Terra Carta. che vedete qui sopra, ricorda molto quello dell’incoronazione tanto da poter dire che quest’ultimo ne è una evoluzione con la quale si vuol simboleggiare il perdurare dell’impegno di Re Carlo per l’ambiente anche nel suo nuovo ruolo.

Il logo creato da Ive sarà usato nell’ambito degli eventi dell’incoronazione che si svolgerà sabato 6 maggio 2023, evento che “rifletterà il ruolo del monarca oggi e guarderà al futuro, pur rimanendo radicata nelle tradizioni e nello sfarzo di lunga data”, così recitano le vie ufficiale.

Per il Coronation Day è tutto previsto nei minimi dettagli, inclusa una playlist diffusa nell’attesa dal dipartimento britannico per la Cultura, Media e Sport che ha rilasciato su Spotify una playlist con 27 canzoni, rigorosamente di artisti del Regno Unito.

Dopo aver lasciato Apple nel 2019, Ive ha fondato l’azienda di design LoveFrom, in collaborazione con altri ex dipendenti della Casa di Cupertino.

Ive ha avuto un ruolo importante in vari prodotti Apple, dal primo iMac del 1998, alll’iPhone, per tutta una serie di prodotti dell’azienda, senza dimenticare l’Apple Park, probabilmente il suo progetto più ambizioso.

Se volete saperne di più di Jonathan Ive, Macitynet ha decine di articoli che riassumono il suo lavoro, parlano delle sue interviste e permettono così di farsi un quadro di chi è stato e di chi sarà anche in futuro Jonathan Ive.