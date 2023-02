Netatmo vuole mettere in sicurezza il vostro San Valentino

Anche Netatmo festeggia il San Valentino, proponendo due periferiche per la casa smart in sconto. La prima delle due periferiche in sconto è la camera esterna con sirena, mentre la seconda è la stazione meteo con sensore esterno, compatibile anche con HomeKit di Apple.

San Valentino è ufficialmente alle porte e Netatmo pensa al benessere e alla sicurezza delle coppie che vogliono trascorrere tempo di qualità assieme, sia fuori che a casa.

La prima periferica in sconto è la videocamera esterna intelligente con sirena, che offre un grado di sicurezza ottimale in qualsiasi ora del giorno, anche durante la notte, grazie al faretto integrato. Questo dispositivo smart è la soluzione ideale per le coppie che vogliono sentirsi al sicuro in casa o che vogliono proteggere la propria abitazione quando sono in vacanza.

La Videocamera Esterna Intelligente, di cui potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo, è in grado di avvisare l’utente in tempo reale in caso di effrazione e, grazie alla sirena, è capace di dissuadere qualsiasi malintenzionato. Infatti, l’utente può agire immediatamente e attivare a distanza l’allarme da 105dB per spaventare gli intrusi.

Grazie all’app di supporto per smartphone è possibile scegliere le Alert-Zones per definire aree di rilevamento specifiche, come il cancello d’ingresso o la porta del garage. Inoltre, la tecnologia integrata di riconoscimento consente di distinguere tra una persona, un animale, un veicolo o un movimento innocuo, inviando notifiche immediate solo in casi di attività sospette. La Videocamera è anche dotata di visione notturna a infrarossi per monitorare la casa di notte e ha un sistema di illuminazione integrato: in caso di allarme, la luce si accende automaticamente.

Stazione Meteo Netatmo

Ls seconda periferica in sconto è la Stazione Meteo Intelligente (potete leggere qui la recensione), pensata per le coppie che amano le attività all’aperto. La Stazione Meteo Intelligente di Netatmo è composta da due moduli, uno pensato per l’esterno, l’altro per l’interno di casa, per misurare in modo esaustivo e accurato la temperatura, la pressione atmosferica, l’umidità, la qualità dell’aria e i livelli di inquinamento acustico.

Inoltre, grazie alla protezione per il modulo esterno, le rilevazioni sono ancora più accurate, indipendentemente dalle condizioni climatiche.

Ricordiamo che l’applicazione di Netatmo, disponibile su App Store, Google Store e Windows Store, permette di accedere a queste informazioni in qualsiasi momento da smartphone, tablet o laptop.

I prodotti di Netatmo sono disponibili anche su Amazon.