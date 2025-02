Goldie è una nuova serie animata su Apple TV Plus

Pubblicità

Apple TV+ ha diffuso il trailer di “Goldie“, una nuova serie per famiglie e ragazzi che debutterà a livello mondiale dal 14 febbraio.

La serie è ispirata a un pluripremiato cortometraggio del 2019 con lo stesso nome di Emily Brundige; protagonista nei 13 episodi di mezz’ora è Goldie, una ragazza gigante con un grande cuore, costantemente all’avventura con i suoi migliori amici in una città denominata Boysenberg. Insieme, impareranno che essere diversi è qualcosa da celebrare, e che c’è spazio per tutti in questo mondo, anche per le ragazze giganti.

Nella versione statunitense tra i doppiatori all’opera abbiamo s Jessica McKenna (nota per la serie animata “The Mighty Ones” prodotta da by DreamWorks), il doppiatore e attore Dee Bradley Baker (noto per la serie “Phineas e Ferb” prodotta da Disney Channel), Amari McCoy (“Spidey e i suoi fantastici amici”), Vedanten Naidoo (“Little Girl, Little Boy”), Grey DeLisle (“Due fantagenitori”) e James Sie (“Stillwater”). La serie prevede la collaborazione di varie guest star, inclusi: Henry Winkler (il Fonzie di Happy Days), Al Yankovic, Nicole Byer, Cree Summer, Carlos Alazraqui, Maulik Pancholy, Maria Bamford e altri ancora.

Goldie è prodotto da Mercury Filmwork, creato da Emily Brundige (“Hilda”) che è anche produttrice esecutiva insieme a Clint Eland (“Hilda”). La regia è di Graham MacDonald (“Mickey Mouse”) e le sceneggiature di Ben Greene (“Hilda”).

