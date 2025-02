Gli italiani tra streaming, Internet e telefonia, il gradimento cala

Pubblicità

Altroconsumo ha rilasciato i risultati di uno studio condotto su telefonia, Streaming e Pay TV, basata su un questionario somministrato a oltre 22.000 soci: nel complesso, si evidenzia un generale calo di gradimento per i servizi offerti sia dai gestori telefonici che dalle piattaforme di intrattenimento.

Nel settore delle piattaforme streaming, Netflix e Disney+ restano ancora ai vertici della classifica, con il primo che supera di un punto il secondo, con cui invece aveva condiviso il primo posto a inizio 2024.

In generale il settore soffre di un calo di gradimento: nel 2024 nessuna piattaforma ha raggiunto la fascia di “qualità ottima” con punteggio minimo di 75 su 100. In altri termini, nessuno di questi viene indicato come “Provider consigliato”.

Le motivazioni potrebbero essere molteplici. In primis, le restrizioni sulla condivisione degli account, che ha portato alla impossibilità di sottoscrivere abbonamenti tra gruppi di amici, dividendone l’importo. Ancora, l’aumento dei prezzi degli abbonamenti e l’introduzione della pubblicità per alcuni piani.

Chi invece ha guadagnato è Eurosport, passando da 69 a 73 e Rakuten TV, che offre sia contenuti in abbonamento, sia un catalogo gratuito con interruzioni pubblicitarie, passato da 54 a 60 punti, migliorando così la sua posizione.

Gli italiani, Internet e la telefonia mobile

Anche la telefonia mobile registra un lieve calo nel gradimento degli utenti, con diminuzioni di uno o due punti, eccezion fatta per Spusu che mantiene il punteggio del 2024. A differenza delle piattaforme streaming, però, ci sono cinque operatori che si posizionano nella fascia di qualità ottima, di cui quattro sono provider virtuali: CoopVoce, Spusu, Optima e ho, mentre Iliad, operatore tradizionale, rimane in testa e consolida quote di mercato sempre maggiori.

Per quanto riguarda la telefonia fissa e le connessioni internet, il numero di consumatori che utilizza il telefono di casa continua a diminuire (il 24% dichiara di non usarlo mai), mentre aumenta la percentuale di utenti con connessioni in fibra ottica, passata dal 56% al 58%. In questo ambito, i servizi che includono la fibra ottica ottengono i punteggi di gradimento più alti, e la classifica conferma il podio con Iliad al primo posto, seguita da Sky WiFi e Fastweb.

Punti critici

La criticità maggiore, invece, è nel servizio clienti: sebbene sette operatori ottengano buoni punteggi per trasparenza nella fatturazione e assistenza, ben nove non raggiungono la fascia media in questo parametro.

Per tutte le notizie su Finanza e Mercato rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.