Google Arts & Culture: migliaia le risorse online su Arte, scienza e cultura popolare

Google Arts & Culture offre migliaia di risorse online da consultare, collezioni d’arte da scoprire, curiosità legate alla ricerca e ai progetti di architetti, registi, scrittori, fotografi e creativi. In questo momento in cui per le disposizioni per il contenimento del Coronavirus non è possibile accedere a musei o viaggiare, Google Arts & Culture è una risorsa culturale da non sottovalutare per continuare ad allenare la propria curiosità o dedicarsi comunque ai propri interessi.

I contenuti di Google Arts & Culture, così differenti per i temi affrontati, possono incontrare l’interesse di studenti e adulti, appassionati d’arte e di storia, di scienza e di cultura popolare.

Facilmente fruibili, con gallerie di immagini curate, sono le notizie che si possono trovare nella home page di Google Arts & Culture.

Proprio come se si aprisse un’antologia multimediale, si possono trovare le informazioni su diversi argomenti, guardare video ed essere indirizzati a contenuti correlati. In questo momento, tra i contenuti in evidenza, ci sono due opere d’arte del 18° secolo, la storia di un telescopio spaziale, il tour virtuale dell’Hubble’s Control Center.

I tour virtuali diventano anche delle vere e proprie passeggiate all’aperto grazie a Google Arts & Culture: è possibile, infatti, esplorare attraverso lo Street View gli Champs Elysees, il parco nazionale di Yellowstone, la spiaggia Ipanema di Rio de Janeiro e molti altri luoghi iconici nel mondo.

Interessanti, soprattuto per gli studenti delle scuole superiori o per chi sta preparando qualche esame di storia dell’arte ed è alla ricerca di risorse smart facilmente accessibili, sono le sezioni dedicate alle collezioni d’arte e agli artisti, con tanto di opere d’arte da guardare da vicino, direttamente dallo schermo del proprio computer.

