iorestoacasa, ma gioco in compagnia su iPhone e iPad

Sono giorni in cui, salvo casi eccezionali, occorre stare in casa. Lo ha imposto il governo con l’ormai tristemente noto decreto #iorestoacasa. Ed allora, giusto per ingannare il tempo, ecco una lista di giochi per iPhone e iPad che vi permetteranno di giocare in compagnia, con amici e familiari, in locale con lo stesso dispositivo, ma anche online. Ecco come divertirsi in casa ai tempi del coronavirus.

Draw Something

Il primo titolo che vi consigliamo di giocare è Draw Something, tra i giochi di disegno social più noti in App Store, in cui lo scopo è quello di disegnare bozzetti e farli indovinare ad mici e parenti, oltre a dover indovinare quelli disegnati da altri. Lo consigliamo perché, oltre a divertirvi, vi impegnerà in un’attività ricreativa, come quella del disegno. c

Come accennato, il titolo vi consente di interconnettervi con altri utenti, potendo sfidare gli amici per una partita rapida o trovane di nuovi in tutto il mondo. Il sistema di gioco è a turni, potendo giocare con numerosi amici per volta. Potete scaricarlo gratis direttamente da questo indirizzo per iPhone e iPad.

Words With Friends 2

Anche in questo caso potrete mantenere attiva la mente mentre giocate, espandendo il proprio vocabolario nel tentativo di creare parole più lunghe possibili. Words With Friends 2 permette di iniziare una partita con amici, familiari o un nuovo avversario casuale.

Il gioco permette di sfidare facilmente gli amici di Facebook e i propri familiari, così come permette di sfidare avversari causale, ma sempre del proprio livello. Si tratta del gioco perfetto per questa quarantena volontaria, o forzata che sia, per mantenere allenato il cervello e intrattenervi con altre persone, seppur solo digitalmente. In ogni caso, è disponibile anche una modalità offline per affinare le proprie abilità con le parole. Il titolo è disponibile in 6 lingue, tra le quali naturalmente l’italiano.

Si scarica gratis direttamente da qui per iPhone e iPad.

Clash Royale

Non ha certo bisogno di presentazioni Clash Royale. uno dei battle game più noti degli ultimi tempi. Probabilmente è il caso di rispolverare le altre modalità di gioco, ossia quelle che consentono di sfidare amici su Facebook, anche in arene 2 contro 2.

Potete scaricarlo gratis direttamente da questo indirizzo per iPhone e iPad.

Nomi Cose Città – Stop

E’ inutile, i vecchi titoli del passato ci vengono sempre in soccorso. Ricorderete sicuramente quanto, carta e penna alla mano, non poteva passare pomeriggio a giocare al buon “Nomi Cose e Città. Il classico è disponibile anche in questa edizione digitale, con tanto di cross platform: questo vi consentirà di sfidare amici e parenti anche se non dispongono di un iPhone. Sarà quindi possibile giocare con amici che dispongono di un dispositivo Android.

Il titolo è davvero semplice: si dovrà selezionare una lettera a caso per cominciare la sfida e scrivere una parola per categoria che con quella vocale o consonante. Naturalmente, cince il giocatore che inserisce più parole corrette nel più breve tempo possibile.

Il gioco ha una meccanica a turni davvero funzionale e incalzante, che eviterà per quanto possibile i tempi morti. In totale propone oltre 150 categorie, così che difficilmente risulterà ripetitivo in poco tempo. Tra le modalità di gioco quelle che vi consentono di giocare contro gli amici di Facebook o Game Center, oppure anche quella che consente di ricercare l’avversario per nickname.

Il titolo potrebbe risultare ancora più educativo, anche per i più piccoli, nel caso in cui decidiate di mettere per un attimo da parte la lingua italiana, cimentandosi con il vocabolario inglese, spagnolo, tedesco, francese o portoghese brasiliano.

Potete scaricarlo gratis direttamente da questo indirizzo per iPhone e iPad.

Mucho Party

Chi l’ha detto che ai tempi del coronavirus non si possono fare party? e’ vero, gli assembramenti di persone non sono consentiti in pubblico, ma in famiglia Mucho Party! può certamente darvi una mano. E’ il gioco ideale per coinvolgere tutta la famiglia, restando a a casa, e consente di giocare, oltre che in solitaria, anche in 2 sullo stesso schermo, affrontando uno dei 6/46 giochi multigiocatore inclusi.

Per cominciare, il gioco ti di creare, a partire da un “selfie”, un avatar sveglia, pomodoro, mela, telefono, teiera o limone. Successivamente, un minigioco permette di valutare la propria abilità per equilibrare le partite in funzione del livello dei partecipanti. Grandi e piccoli, giocatori assidui o occasionali troveranno certamente di che divertirsi.

I 6/46 giochi multigiocatore proposti comprendono un mix di titoli arcade, tutti originali e dotati di longevità. In programma: corse a piedi o in macchina, una variante speciale del calcio, la morra cinese, un gioco di breakout ma anche il tango, la pesca, una caccia ai brezel e chi più ne ha, più ne metta.

Potete scaricarlo gratis direttamente da questo indirizzo per iPhone e iPad.

8 Ball Pool

Era tra i titoli Facebook più noti negli anni passati, ma continua ancora a divertire e, soprattutto, ben si presta ad una quarantena in casa. Si tratta di un classico gioco di biliardo, arcade e semplice da giocare, che permette di sfidare amici e utenti casuale da tutto il mondo. Tante le modalità di gioco, tra cui la possibilità di partite secche uno contro uno, o tornei da 8 giocatori.

Giocare è semplice, basta accedere al proprio account Miniclip o Facebook e sfidare gli amici direttamente dai menù di gioco.

Potete scaricarlo gratis direttamente da questo indirizzo per iPhone e iPad.

Monopoly

Non poteva mancare, ovviamente, un grande classico. Ecco una edizione digitale del Monopoly, in cui comprare, scambiare e complottare per fare soldi a palate.

Non ha bisogno di presentazioni, trattandosi della edizione digitale del popolarissimo gioco da tavolo di Hasbro, un classico senza tempo per famiglie, che consente di giocare su più piattaforme, sia nelle modalità rapide o singolo giocatore, sia nelle modalità online, per sfidare persone da tutto il mondo o creare una partita multigiocatore privata insieme ad amici e familiari. Sì, è il gioco perfetto per divertirsi rispettando il decreto #iorestoacasa.

Non è gratis, ma la spesa di 4,49 euro è poca cosa se vi consentirà di trascorrere questa quarantena “in compagnia”. Si acquista direttamente da qui.