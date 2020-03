iRobot Roomba 960 a prezzi minimi: 45% di sconto

Se per le pulizie di casa volete affidarvi alla qualità del marchio iRobot, approfittate dell’offerta del giorno attiva per poche ore.

Il modello in offerta è iRobot Roomba 960: normalmente costa 819 euro ma solo per oggi ve lo portate a casa per soli 449 euro spedito, praticamente risparmiate ben 370 euro (-45%).

La batteria ha una lunghissima durata(120 minuti) e oltre ai sensori acustici piezoelettrici per il rilevamento dello sporco ne usa anche altri due di tipo ottico, promettendo quindi una pulizia più accurata.

In più inoltre incorpora un indicatore che segnala quando il serbatoio di raccolta dello sporco è pieno ed ha la funzione che lo rispedisce alla base per ricaricare la batteria e poi tornare a pulire da dove aveva lasciato nel caso in cui non riuscisse a spazzare tutto il pavimento con una sola carica (ottimo per le case di grandi dimensioni).

L’App iRobot Home permette di avviare la pulizia e programmare il robot secondo le esigenze, tramite smartphone ed compatibile con Amazon Alexa

Il sistema a 3 fasi AeroForce fornisce una potenza fino a 5 volte superiore (rispetto ai sistemi AeroVac di Roomba serie 600); il filtro AeroForce High Efficiency trattiene le particelle di polvere catturando fino al 99% di polvere, sporcizia, allergeni

Roomba utilizza il sistema di Navigazione iAdapt 2.0 Visual Localization per mappare e adattare i suoi movimenti, assicurando una completa pulizia di tutta la superficie della casa

Permette inoltre di programmare dei muri virtuali per bloccargli l’accesso a zone che non vogliamo fargli pulire rendendo la pulizia più accurata e facendo risparmiare energia.

E’ in offerta solo per oggi a 449 euro spedito.