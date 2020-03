Google consente di contrassegnare negozi e attività come temporaneamente chiusi

Un altro piccolo aiuto per districarsi nella lotta alla pandemia arriva da Google. Rispettata la promessa di Sundar Pichai, che aveva annunciato tra le prime risposte aò COVID-19, la possibilità per i titolari delle aziende di contrassegnarsi come “temporaneamente chiuso”. In questo modo, le persone sapranno quali negozi locali sono aperti, e quali invece al momento risultano chiusi. Un ottimo modo per evitare di riversarsi in strada senza una meta specifica.

Il gigante della tecnologia ha finalmente pubblicato le istruzioni su come le aziende potranno aggiornare i propri profili, e contrassegnarsi come “temporaneamente chiuse” su Mappe e Ricerca.

Gli utenti di Google Business potranno accedere a “Chiudi questa attività su Google” che si trova nel menù, così da trovare questa nuova funzione. Come osserva SearchEngineLand, questa stessa sezione ora mostrerà tre opzioni: “Segna come chiuso temporaneamente”, “Segna come chiuso permanentemente” e “Rimuovi elenco”. Prima di lanciare la funzionalità, Google si basava solo sulle informazioni fornite dai governi e da altre fonti autorevoli per contrassegnare le attività come chiuse.

Naturalmente, l’utilità della funzione è direttamente proporzionale al tempo che le stesse aziende decideranno di impiegare per aggiornare il loro stato. Google in precedenza ha affermato, tuttavia, che sta utilizzando anche una tecnologia di AI, laddove possibile, per chiedere alle aziende di confermare e aggiornare il loro orario operativo.

Al momento, una risposta concreta per evitare di stare in strada più possibile arriva anche dalla piattaforma filaindiana, che permette di vedere in quali supermercati c’è meno fila, così da dirigersi verso quello più vicino e libero.

