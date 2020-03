Marshall Uxbridge Voice è il piccolo speaker che fonde potenza e funzioni smart

Lo stile riconoscibile è quello vintage e retro che contraddistingue tutti gli altri prodotti del costruttore: il nuovo Marshall Uxbridge Voice è al momento lo speaker più compatto dell’intera gamma Marshall, ciò nonostante racchiude potenza e funzioni smart da vendere.

Misura solamente 12,8 x 16,8 x 12,3 cm ma le specifiche sono quelle di un altoparlante smart completo e potente. Il livello di pressione sonora arriva fino a 96 dB, con riproduzione audio del tweeter e del woofer gestita da un amplificatore da 30 Watt classe D, mentre il range di frequenza è di 54-20-000 Hz. Si tratta di specifiche sostenute, solitamente possibili solo su speaker decisamente più grandi e ingombranti.

Nel tempo Marshall ci ha abituati a dispositivi audio hi-tech caratterizzati da un design volutamente retro: anche il nuovo Marshall Uxbridge Voice segue questa filosofia. Somiglia a un amplificatore da chitarra dell’era classica del rock in miniatura, ma di fatto è uno speaker originale con funzioni smart complete.

Al lancio sarà subito disponibile con assistente Amazon Alexa, quindi in grado di rispondere alle nostre domande e comandi vocali come un qualsiasi speaker Amazon Echo. A questo si aggiunge il supporto per la tecnologia Apple AirPlay 2, quindi con compatibilità completa con iPhone, iPad, Mac incluso il supporto per audio multi stanza. Nessun problema per chi usa dispositivi Android, grazie alla presenza di Bluetooth 5.0.

Può essere utilizzato e collegato senza problemi alle reti senza fili, sia che il nostro modem router sia datato e lento oppure nuovo e super veloce, grazie alla connettività Wi-Fi con standard 802.11a/b/g/ac, quindi dalle meno recenti fino ad arrivare alle reti senza fili a 5GHz più veloci. Questo, oltre a rendere possibili Alexa e AirPlay 2, permette di sfruttare la tecnologia Spotify Connect per riprodurre la musica in streaming dalla piattaforma oggi più diffusa.

Per assicurare il rilevamento dei comandi vocali dell’utente anche a distanza e quando la musica viene riprodotta a volume sostenuto, Marshall Uxbridge Voice integra un array di due microfoni con cancellazione del rumore di fondo. Il costruttore dichiara di aver implementato driver di alta qualità per offrire alti cristallini, bassi potenti e suono fragoroso nonostante le dimensioni compatte. Sarà disponibile a partire dall’8 di aprile al prezzo di 199 euro, successivamente è già annunciato l’arrivo del supporto per Google Assistant.

