Google Fitbit Charge 6 con 6 mesi di Premium a 119€ su Amazon

Pubblicità Chi cerca un fitness tracker avanzato, con funzioni intelligenti per lo sport, la salute e il benessere quotidiano, può approfittare di una super offerta: Fitbit Charge 6 è disponibile ora a 159€ invece di 199€ su Amazon. Design pratico, hardware potente Fitbit Charge 6 si indossa con piacere grazie al design compatto e al cinturino leggero, incluso in due taglie (Small e Large). Il display AMOLED touchscreen è reattivo, colorato e personalizzabile con quadranti orologio diversi, mentre l’autonomia raggiunge i 7 giorni con una singola ricarica. È resistente all’acqua fino a 50 metri, quindi perfetto anche sotto la doccia o durante il nuoto. Il dispositivo è compatibile con iPhone (iOS 15 o superiori) e Android (dalla versione 9.0 in su), assicurando un’ottima integrazione con qualsiasi smartphone moderno. Sport, sonno e benessere in un unico dispositivo Charge 6 offre oltre 40 modalità di allenamento, GPS integrato, mappa di intensità dell’allenamento e una novità molto apprezzata: la trasmissione del battito cardiaco via Bluetooth a macchine da palestra compatibili. Registra in automatico l’attività quotidiana, i minuti in zona attiva, il livello cardio e persino il livello di recupero giornaliero. Durante la notte, monitora il sonno e fornisce un punteggio dettagliato, con profilo personalizzato e sveglia intelligente tramite vibrazione. Benessere mentale e funzioni smart Tra le funzioni per la salute ci sono ECG, SpO2, monitoraggio dello stress, mindfulness e notifiche in caso di battito cardiaco anomalo. La parte “smart” non è da meno: grazie all’integrazione con i servizi Google, si possono usare Google Maps, Google Wallet e i controlli di YouTube Music direttamente dal polso. Arrivano anche notifiche di chiamate, messaggi, calendario e app, rendendolo un compagno completo per ogni giornata. Per chi cerca un fitness tracker completo, affidabile e moderno, Fitbit Charge 6 è disponibile ora a 159€ su Amazon. Inclusi nel prezzo ci sono anche 6 mesi di abbonamento Fitbit Premium, per accedere a suggerimenti personalizzati, contenuti esclusivi e analisi dettagliate dei propri dati di salute.

Offerte Speciali Apple Watch 10 crolla al minimo storico, prezzo da 339€ Amazon sconta ancora Apple Watch 10. Portate a casa il più innovativo degli Apple Watch degli ultimi anni con un risparmio fino a 100€. Versione da 42mm a solo 339 €

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.