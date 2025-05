Mini PC NiPoGi AM21, Ryzen 9 e 32 GB, coupon da 400 euro su Amazon

Pubblicità Sembra un mini PC, ma dentro ha la potenza di una workstation. Il NiPoGi AM21 è uno dei computer compatti più aggressivi sul mercato e oggi è disponibile su Amazon con 400 euro di sconto immediato. Il prezzo di listino è di 899 euro, ma basta attivare il coupon in pagina per scendere a soli 499 euro, spedizione inclusa. Ryzen 9 e grafica Radeon 680M: una macchina da corsa nel palmo di una mano A muovere questo piccolo concentrato di potenza c’è un processore AMD Ryzen 9 6900HX con 8 core e 16 thread, capace di arrivare fino a 4,9 GHz. È basato sull’architettura Zen3+ a 6 nm e abbinato alla GPU integrata Radeon 680M, una delle migliori soluzioni grafiche del segmento. Secondo NiPoGi, offre prestazioni superiori anche rispetto a chip di fascia alta come Intel Core i9-12900H o Ryzen 7 serie 7000. Con un TDP di 45W, riesce a garantire ottime prestazioni sia in ambito lavorativo che in gaming leggero, editing grafico, creazione di contenuti o come HTPC da salotto. Memoria DDR5 e archiviazione espandibile Il NiPoGi AM21 integra 32 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz, il 35% più veloce rispetto alla DDR4, perfetta per chi lavora con più app aperte, software Adobe o ambienti virtualizzati. Lo storage prevede un SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 da 1 TB, e grazie ai due slot interni si può arrivare fino a 4 TB totali (solo M.2 NVMe, non SATA). Supporto per 4 schermi 4K e connettività completa Il comparto grafico consente di gestire fino a quattro display 4K a 60 Hz: ci sono due porte HDMI 2.1, una USB4 (con uscita video e ricarica) e una USB-C video. Ideale per configurazioni multitasking con più monitor, produttività spinta o anche postazioni multimediali avanzate. La connettività è da top di gamma: Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.2, doppia porta Ethernet Gigabit, 4 porte USB-A 3.2, una USB-C 3.2, una USB4. Insomma, c’è davvero tutto per chi cerca espandibilità, velocità e flessibilità. Pensato anche per l’uso professionale Il mini PC arriva con Windows 11 Pro preinstallato e supporta funzioni avanzate come Wake on LAN, accensione automatica (Auto Power On) e RTC Wake. È incluso anche un supporto VESA per montarlo dietro a un monitor. Nella confezione ci sono alimentatore, cavo HDMI, manuale (in inglese), assistenza tecnica H24 e 1 anno di garanzia ufficiale. Prezzo e link all’offerta Con il coupon Amazon da 400 euro, visibile direttamente in pagina, il prezzo finale scende a 499 euro. Un’occasione da prendere al volo per chi cerca un mini PC di fascia alta a un prezzo da entry level. Clck qui per comprare su Amazon

