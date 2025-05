Chi rivuole la Apple innovativa si risvegli nel 2027

Stufi dei soliti iPhone, dei soliti iPad e dei soliti Mac? Andate a dormire e risvegliatevi nel 2027. È tra due anni, non casualmente nel ventennale di iPhone, che appariranno, infatti, quei prodotti (e quei servizi) su cui Apple conta per rilanciare un mercato che langue e un blasone che si sta appannando per alcuni errori commessi nel corso degli ultimi anni e l’intima convinzione che bastasse poco per tenere a distanza la concorrenza.

La lista di quel che ci attende da qui a 24 mesi è lunga e molto interessante, almeno stando a quello che si apprende dalla solita newsletter domenicale di Mark Gurman.

Prodotti solidi, ma poca sorpresa

In PowerOn il giornalista americano, probabilmente il più affidabile tra i tanti vaticinanti che predicono il futuro della Mela, parte da una constatazione: Apple continua ad aggiornare i suoi prodotti di punta – iPhone, Apple Watch, Mac – ma non riesce più a stupire.

Apple pare avere perso il tocco magico e lo dimostra lo scarso successo dell’unico vero passo fuori dagli schemi: il visore Vision Pro. Un prodotto che ha suscitato interesse in una ristretta cerchia di geek ma che è stato ignorato per costo, ma anche per funzioni. Nei fatti Apple ha dimostrato di non avere capito che cosa voleva la gente.

Design invariato, concorrenza in fermento

Nel corso dell’ultimo anno così Apple ha dovuto contare per tenersi a galla sull’arrivo di iPhone 16, Apple Watch Serie 10 e nuovi Mac con chip sempre più potenti. Prodotti interessanti e tra i migliori se non i migliori nel loro segmento, ma con il design pressoché invariato e innovazioni incrementali l’effetto “wow” non c’è più.

Una brutta situazione in un mercato sempre più competitivo, soprattutto in Asia, dove marchi come Huawei e Xiaomi innovano a ritmi serrati, puntando su design audaci, come i pieghevoli.

Vendite in calo e margini sotto pressione

Il rallentamento creativo sta lasciando il segno anche nel bilancio: le vendite di iPhone sono in calo rispetto a due anni fa, mentre l’Apple Watch ha perso il 14% di fatturato nel 2024 secondo le stime degli analisti.

Come se non bastasse, Cupertino deve anche fare i conti con i dazi che rischiano di erodere i margini, ma anche con le nuove normative e le pressioni antitrust che attaccano direttamente il lucrativo settore dei servizi.

Apple, la guida al 2027 del rilancio

Ma il futuro non è ancora scritto e non è detto che Apple sia destinata a diventare la nuova BlackBerry. Secondo Gurman l’azienda di Cupertino sta infatti lavorando a un vero e proprio rinascimento tecnologico previsto, appunto, per il 2027.

Nell’anno del ventennale dell’iPhone ci sarà un profluvio di innovazioni che sulla carta possono contribuire a scuotere la polvere dai tavoli dei progettisti di Apple a far strabuzzare gli occhi ai clienti.

iPhone pieghevole, tutto vetro e la svolta degli occhiali

Il primo è l’iPhone pieghevole, considerato internamente una delle iniziative simbolo per il ventennale. Non sarà una semplice riedizione dei foldable visti finora: secondo quanto riportato, Apple sta lavorando a una soluzione in cui la piega del display risulterà quasi invisibile, un dettaglio che potrebbe fare la differenza in un mercato dove i compromessi estetici non sono mai stati ben tollerati dal pubblico Apple.

Nel corso dello stesso anno, è previsto anche un secondo modello rivoluzionario: un iPhone tutto vetro, curvo e senza fori visibili sullo schermo. Nessun notch, Dynamic Island o fotocamera punch-hole: il display sarà un unico pannello continuo, con sensori integrati sotto lo schermo. Questo modello sarà usato per celebrare in continuità i 20 ani del’iPhone ma anche i 10 anni dell’iPhone X, il dispositivo che nel 2017 segnò l’inizio dell’era “tutto schermo”.

Smart glasses e wearable intelligenti

Ma non è tutto. Il 2027 potrebbe anche essere l’anno in cui Apple entrerà ufficialmente nel mercato degli smart glasses. L’azienda sarebbe al lavoro su un chip dedicato per questo nuovo tipo di dispositivo indossabile, con l’obiettivo di unire miniaturizzazione, design e funzioni intelligenti. A differenza del Vision Pro, pensato per un utilizzo immersivo, gli occhiali Apple saranno leggeri, discreti e orientati all’uso quotidiano, simili ai Ray-Ban Meta ma con un’integrazione software più profonda.

Le lenti saranno dotate di Apple Intelligence e di telecamere in grado di analizzare l’ambiente circostante, offrendo funzioni contestuali simili a quelle già viste nei modelli più recenti di iPhone con Visual Intelligence. In pratica, l’utente potrà ricevere informazioni in tempo reale su ciò che vede, interagire con l’assistente vocale, ascoltare contenuti e – forse – scattare foto o brevi video. Un mix tra AR, audio e assistenza AI che punta a fare concorrenza diretta a Meta, che ha avuto il merito di anticipare Apple proprio su questo terreno.

Sempre nel 2027 dovrebbero arrivare anche nuove generazioni di AirPods e Apple Watch dotati di fotocamere, che li renderebbero più autonomi e intelligenti. L’obiettivo è portare funzionalità di visione artificiale e riconoscimento contestuale anche sui dispositivi indossabili, permettendo nuove forme di interazione con lo spazio circostante.

Il robot da tavolo

E infine, Apple potrebbe sorprendere con qualcosa di completamente nuovo: un dispositivo robotico da tavolo, dotato di un braccio meccanico e un assistente virtuale animato da intelligenza artificiale.

Questo progetto – ancora in fase iniziale – sembra evolvere alcune idee già esplorate nei concept di smart hub domestici, ma spingendosi oltre: un assistente dotato di una “personalità” digitale, capace di interagire vocalmente, compiere piccoli movimenti fisici e forse persino riconoscere oggetti e gesti. Una mossa che porterebbe Apple nel territorio della robotica da compagnia, dove la componente emotiva e il design diventano centrali tanto quanto la funzione.

L’intelligenza artificiale è la vera sfida

Tuttavia, da qui al 2027 Apple dovrà recuperare tutto il terreno perso sull’intelligenza artificiale, in particolare su quella generativa. I competitor corrono veloci: Google, Microsoft, Meta stanno già integrando AI nei prodotti consumer in modi concreti e visibili.

Apple, che ha rivoluzionato il team Ai, prevede almeno due sviluppi chiave di Apple Intelligence entro il 2027:

Chip server AI più potenti, pensati per gestire elaborazioni complesse in cloud con maggiore efficienza e privacy ;

più potenti, pensati per gestire elaborazioni complesse in cloud con maggiore efficienza e ; una nuova versione di Siri basata su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), gli stessi alla base dell’AI generativa. Questo dovrebbe trasformare Siri in un assistente molto più conversazionale, flessibile e intelligente, capace di comprendere meglio il contesto e rispondere in modo naturale.

Senza un salto qualitativo nell’AI, anche l’hardware più elegante e innovativo rischia di restare un involucro vuoto. Per tornare a sorprendere, Apple dovrà dimostrare che può non solo inseguire, ma guidare l’evoluzione dell’intelligenza artificiale.

Negli ultimi anni Apple ha sottovalutato la velocità del cambiamento e dopo avere chiuso i clienti nel suo giardinetto, ha commesso l’errore di chiudere anche sé stessa alla innovazione pensando di essere in grado di dettare tempi e modi di quel che viene in futuro. Così ha perso terreno su fronti cruciali come l’AI generativa. Da qui al 2027 dovrà dimostrare di avere capito l’errore per rimediare agli errori e ai ritardi accumulati.