Google Foto, addio alle persone che non vuoi più vedere in un click: la nuova funzione è geniale

Google Foto, addio alle persone che non vuoi più vedere con un semplice tocco. Ecco come funziona, nel dettaglio.

Una novità molto interessante è in arrivo per chi usufruisce di Google Foto, servizio di archiviazione per foto e video del colosso del web, che si basa su cloud. Grazie a questo sistema, è possibile eseguire un backup automatico dei file dal proprio cellulare e accedervi da qualunque dispositivo si possieda, purché si sia muniti di account Google.

Si tratta di un servizio arricchito da tutta una serie di funzioni smart, a cui ora se ne è aggiunge un’altra, piuttosto particolare e sicuramente utile.

Google Foto, puoi nascondere chi non vuoi più vedere: ti basta solo un click. Come funziona, in dettaglio

È interessante constatare come vi sia un’analogia tra la nuova funzione di Google e il mese di dicembre. Come per molti di noi è tempo di Recap dell’anno (siamo infatti soliti, in questo mese, fare un bilancio di ciò che è andato bene e cosa no), così anche Google Foto arriva con il Recap 2025.

Ma aggiunge una funzione particolare: con la suddetta trovata, è ora possibile nascondere persone che non si desidera vedere e foto che si preferirebbe allontanare dalla propria vista. Magari, nel recap annuale potrebbero finire persone con cui si sono avute liti, l’ex con cui la relazione non si è conclusa nel migliore dei modi, il collega che non si riesce proprio a tollerare o foto di situazioni che riportano a momenti imbarazzanti.

Quando l’algoritmo seleziona i ricordi in automatico, può riportare a galla cose che si preferirebbe restare nell’oblio. Ragion per cui, il nuovo Recap di Google Foto risolve la questione.

Per nascondere chi non si vuol vedere, il procedimento è il seguente: dopo aver generato il Recap lo si troverà nella sezione Ricordi e in Collezioni di Google Foto. Può essere condiviso direttamente sui social, se si vuole. Con il Roll out graduale, invece è possibile oscurare i volti di certe persone e delle foto che non si desidera vedere nel montaggio.

Peraltro, nel caso in cui non si sia soddisfatti, è possibile creare un nuovo recap, in 30 minuti. Per utilizzare il Recap di Google Foto ci sono due modi. Nel dettaglio, in primis è necessario aver fare click sulla funzione “Gruppi di volti”. Quest’ultima è in grado di riconoscere i visi all’interno delle immagini.

Un altro requisito è quello di aver fatto una certa quantità di scatti durante l’anno e se sono troppo pochi, sarà un “magro” recap. Nel caso in cui si abbiano i suddetti requisiti, l’app potrebbe richiedere di fare backup foto e video (sempre se non si è già provveduto).

Per il Recap ci vogliono più o meno 24 ore, per cui bisognerà aspettare un po’, perché Google dovrà effettuare un’analisi accurata di tutte le immagini clou dell’anno e montarle. Tuttavia, nel caso in cui il lavoro non dovesse soddisfare, si può rifare in soli 30 minuti.