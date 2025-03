Google migliora l’AI Gemma 3 per qualsiasi dispositivo

Pubblicità

Dopo più di anno da rilascio di due modelli “open” di Gemma AI, sviluppati con la stessa tecnologia alla base di Gemini AI, Google aggiorna la famiglia con il lancio di Gemma 3, destinato agli sviluppatori che creano applicazioni di intelligenza artificiale in grado di funzionare su qualsiasi dispositivo, da uno smartphone a una workstation, supportando oltre 35 lingue e dotati della capacità di analizzare testi, immagini e brevi video.

Google presenta Gemma 3 come il “miglior modello ad acceleratore singolo al mondo”, in grado di superare in prestazioni concorrenti come Llama di Facebook, DeepSeek e le soluzioni di OpenAI, quando eseguito su un sistema dotato di una singola GPU.

Inoltre, aggiunge Google, il modello è ottimizzato per funzionare su GPU Nvidia e hardware AI dedicato con un encoder visivo potenziato, offrendo supporto per immagini ad alta risoluzione con il nuovo classificatore per la sicurezza delle immagini, ShieldGemma 2, in grado di filtrare sia l’input che l’output di contenuti ritenuti sessualmente espliciti, pericolosi o violenti.

Google ha riportato in auge questo modello dopo il successo di DeepSeek e di altre soluzioni simili che dimostrano come la richiesta di tecnologie AI con requisiti hardware più contenuti sia sempre elevata.

Ad oggi, comunque, il concetto di “modello AI aperto” o “open source” rimane tuttavia controversi, e nel caso di Gemma di Google la discussione si concentra sulla licenza che limita gli usi consentiti, restrizione che non è stata modificata con questo nuovo rilascio.

Google prosegue nella promozione di Gemma attraverso crediti Google Cloud e ha lanciato il programma Gemma 3 Academic, che permetterà ai ricercatori accademici di richiedere crediti per un valore di 10.000 dollari per accelerare le ricerche.

