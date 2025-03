iPhone 17 Pro previsti con raffreddamento a camera di vapore

Pubblicità

Non è la prima volta che si sente parlare di una possibile camera di vapore sui prossimi modelli di iPhone 17 Pro. Una nuova indiscrezione ribadisce l’impiego di una tecnologia di raffreddamento per migliorare le prestazioni termiche, soluzione che Apple studia fin dal 2021.

Questa novità, già impiegata da anni in diversi smartphone Android, contribuisce a dissipare il calore, prevenendo il throttling termico (la riduzione delle prestazioni) permettendo al terminale di funzionare a pieno regime più a lungo, soprattutto in dispositivi sempre più sottili e compatti.

Nel mese di gennaio, il sito cinese MyDrivers aveva affermato che iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, avrebbero adottato questa tecnologia. Tuttavia, Instant Digital sostiene che l’implementazione sarà riservata esclusivamente ai modelli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, che saranno presumibilmente alimentati dal nuovo chip A19 Pro di Apple.

Secondo il leaker, grazie anche al sistema di gestione termica potenziato del chip A19 Pro, i dispositivi saranno in grado di mantenere più a lungo prestazioni elevate sotto carichi intensi, praticamente senza riduzioni di potenza.

Come funziona la camera di vapore

Nei sistemi di raffreddamento a camera a vapore, una camera sigillata viene posizionata sopra il chip, estendendosi su una superficie più ampia. In questa camera è contenuto un liquido che, appena si riscalda vicino al chip, evapora e si trasforma in vapore, che si diffonde rapidamente all’interno della camera stessa, spostando il calore lontano dalla sorgente.

Successivamente, con il raffreddamento, il vapore si condensa tornando allo stato liquido, entrando in una struttura che lo riporta vicino al chip, pronto per essere riscaldato nuovamente.

Lo stesso leaker riporta che le modifiche al frontale degli iPhone 17 saranno poche, precisando che gli aggiornamenti si concentreranno sull’hardware interno e sulla parte retrostante, gruppo fotocamere incluso. Pertanto, dimensioni del notch e delle cornici dovrebbero rimanere invariate rispetto ai modelli attuali.

Numerose altre fonti riportano che Apple ha in programma un significativo restyling del comparto fotografico posteriore, soprattutto per i modelli iPhone 17 Pro, che per alcuni dovrebbero abbandonare il tradizionale “bump” quadrato per adottare una barra in alluminio che si estende per tutta la larghezza del dispositivo.

Apple dovrebbe riportare questa innovazione anche sul nuovo modello iPhone 17 Air, che sostituirà la variante Plus nella linea Apple. Secondo i rendering, il dispositivo Air, pur essendo più sottile, presenterà un design simile ad iPhone 17 Pro, con un design della camera posteriore che dovrebbe rifarsi a Google Pixel 9.

