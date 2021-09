Google mostra come trasformare iPhone in un Android

Gli utenti che cambiano piattaforma sono vezzeggiati sia da Apple che da Google, ma entrambe le società sanno benissimo che alcuni irriducibili non abbandoneranno mai iPhone o Android: sembrano rientrare nella strategia di questo scenario le istruzioni e i consigli di Google su come trasformare iPhone per farlo somigliare tantissimo a un dispositivo Android.

Il cavallo di troia che rende possibile la trasformazione di iPhone in Android per Google è costituita dal suo impressionante arsenale di app e relativi widget disponibili per quasi ogni singola app e funzione presente in iPhone: così invece di usare app di Apple è possibile riempire la schermata principale di iPhone con tutte le app, le icone e i widget di Google.

Se tate pensando che la trasformazione di iPhone in Android lascerà buchi e mancanze forse dovreste ricredervi, perché Google ha pensato proprio a tutto. Infatti nella schermata Home di un iPhone trasformato è possibile piazzare icone e widget di Gmail, Google Calendar, Google Tasks, Ricerca Google, Google Foto, Google Music, anche Google Fit per esercizi e forma fisica infine persino il gioco del dinosauro di Chrome a cui si può giocare quando il nostro dispositivo è offline.

La raccolta di app e servizi Google è talmente ampia e completa che secondo Big G, una volta organizzata in questo modo, molti utenti iPhone non avranno più nemmeno la necessità di andare oltre la schermata iniziale. Google consiglia anche di usare gli Smart Stacks di iOS per sovrapporre i widget delle app Google una sopra l’altra, in questo modo il terminale Apple determina quale viene usata in base a orario, luogo e attività, per proporre sempre quella più pertinente per l’utente.

Non manca nemmeno il consiglio di rimpiazzare Safari con Google Chrome come browser predefinito, così tutti i link a Internet apriranno direttamente Chrome, mentre Spotlight offrirà ricerche e suggerimenti.

Insomma: per gli utenti iPhone e appassionati Apple che non compreranno mai un Android, Google propone una soluzione completa di strumenti, app e servizi che messi insieme fanno davvero somigliare la schermata principale di iPhone a un terminale Android. Anche senza arrivare a questo estremo, le indicazioni di Google possono tornare utili per gli utenti iPhone alla ricerca di idee su come personalizzare aspetto e funzioni di iPhone.