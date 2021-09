La tastiera Logitech MX Keys diventa Mini

Il mondo delle tastiere, dedicato principalmente a quella nicchia di videogiocatori e appassionati, si allarga con un nuovo modello della serie MX Keys di Logitech che punta tutto sulla compattezza: e ce lo dice fin da subito anche il nome, Logitech MX Keys Mini, a sottolineare proprio il formato ridotto di una tastiera particolarmente apprezzata dal restante pubblico che cerca un prodotto agile e versatile con cui scrivere su tutti i dispositivi a propria disposizione.

Parliamo di una tastiera lunga 29,6 centimetri, larga 13,2 e spessa 2,1 centimetri, per un peso complessivo che supera di poco il mezzo chilo, specifiche che l’azienda è riuscita a raggiungere principalmente togliendo il tastierino numerico e qualche altro pulsante e riposizionando le frecce direzionali al di sotto del tasto Invio, con una disposizione quindi praticamente analoga a quella che troviamo nelle tastiere integrate nei computer portatili, lo stesso layout che troviamo in diverse tastiere di Apple.

Dato però che si tratta di una tastiera collegabile via Bluetooth o tramite ricevitore USB a computer Mac, Windows, Linux e ChromeOS ma anche a smartphone, tablet e dispositivi iOS e Android (per un massimo di tre dispositivi contemporaneamente), riceve anche alcuni pulsanti utili su queste piattaforme, come ad esempio il tasto per la dettatura, uno per richiamare le emoji e un interruttore per disattivare il microfono.

Il formato – spiega l’azienda – facilita l’allineamento delle spalle e consente di posizionare il mouse più vicino alla tastiera, riducendo così i movimenti di estensione della mano e favorendo la postura e l’ergonomia. Chi conosce questa serie saprà anche che una caratteristica distintiva che si trasmette anche in questa versione Mini è quella dei tasti PerfectStroke, caratterizzati da bordi arrotondati e un profilo concavo che si adatta alla forma dei polpastrelli.

Questa tastiera funziona a batteria ma include anche il cavo USB-C per ricaricarla o anche soltanto tenerla accesa durante la digitazione. E’ dotata di sensori di vicinanza che rilevano la posizione delle mani illuminando i tasti nel momento in cui le dita si avvicinano e la luminosità è regolata dalle condizioni di luce dell’ambiente in cui si trova o si spegne totalmente quando ci si allontana per risparmiare energia: l’autonomia dichiarata è di 10 giorni con la retroilluminazione attiva e 5 mesi con la luce spenta.

Per finire, il prezzo di Logitech MX Keys diventa Mini è di 114,99 euro, quindi vicino ai 124,99 euro di listino della Logitech MX Keys di dimensioni standard, ma è già in vendita su Amazon e quindi è lecito aspettarsi in futuro un ridimensionamento del prezzo, come d’altronde abbiamo imparato con la sorella maggiore, che viene periodicamente proposta in sconto anche alla metà del prezzo.