Google One per backup del telefono e gestione archivi arriva su iPhone

Annunciata l’app Google One per iPhone e l’arrivo di una versione aggiornata con più funzioni per Android. Sia sui terminali del robottino verde che su iOS permetterà di effettuare backup sul Cloud di tutti i contenuti più importanti conservati sugli smartphone, inclusi foto, video, contatti e calendario con eventi e appuntamenti.

La novità è che con la nuova Google One questa operazione sarà disponibile anche per gli utenti che non hanno sottoscritto un piano di abbonamento per ottenere spazio aggiuntivo extra sul cloud Google Drive. Le operazioni di backup potranno così essere utilizzate anche sfruttando i 15GB di spazio gratuito associati a ogni account Google. Sempre nella nuova Google One per iPhone e anche nella versione in arrivo su Android è integrato uno Storage Manager. Da qui gli utenti possono visualizzare e gestire lo spazio cloud disponibile per la posta con Gmail, l’archiviazione delle fotografie con Google Foto, l’archiviazione di file, cartelle e documenti di Google Drive. In questo modo è possibile liberare spazio e gestirlo in base alle proprie esigenze anche direttamente da iPhone e dispositivi Android, come da sempre è possibile farlo tramite web.

Infine sempre dall’app sarà anche possibile sottoscrivere un abbonamento per espandere lo spazio cloud personale, con piani che partono da 1,99 euro al mese per avere a disposizione 100GB, assistenza di esperti Google, la possibilità di condividere lo spazio disponibile fino a 5 membri della propria famiglia e altro ancora. Gli altri piani sono da 2,99 euro al mese per 200GB di spazio e da 9,99 euro al mese per 2 terabyte.

Il colosso di Mountain View non ha indicato una data esatta di rilascio della nuova app Google One per iPhone e Android, dichiarando che sarà presto disponibile. Per tutti gli articoli che parlano di iPhone e Android si parte dai rispettivi collegamenti.