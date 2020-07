Coyote introduce l’allerta per uomini al lavoro su strade e autostrade

Quella del 2020 verrà ricordata come un’estate di grandi lavori autostradali: dopo un periodo di chiusura e di lenta ripresa delle attività e della mobilità, gli italiani che si spostano per lavoro e anche per iniziare i primi weekend estivi e di ferie e si trovano spesso a dove sostenere delle code chilometriche causa lavori di manutenzione sulle principali arterie autostradali.

Uno degli esempi lampanti è la Regione Liguria e quindi la A12 Genova- Rosignano specialmente sul tratto Genova – Sestri Levante, dove per mettere in sicurezza il sistema di gallerie, l’intera viabilità autostradale in quel tratto si è ridotta a una corsia.

Coyote ha integrato una nuova allerta: Uomini al Lavoro, al fine di aiutare gli automobilisti nella segnalazione di questi disagi. La nuova segnalazione prevede che si venga avvisati quando sulla strada di percorrenza ci sono operai al lavoro e quindi dei cantieri e che la viabilità risulta più complessa.

Anche la nuova allerta, come tutti gli avvisi Coyote, è visibile con un anticipo di 30km sui tratti di strada a lunga percorrenza, un ulteriore aiuto per gli automobilisti al fine di adeguare il loro comportamento alla guida e per una maggiore sicurezza per chi lavora in strada e per chi guida.

La nuova allerta, utilizzando lo stesso principio di condivisione delle allerte con gli altri utenti della comunità Coyote, è già disponibile ed utilizzabile sull’app Coyote per iOS e Android, compatibile CarPlay e Mirrorlink e anche sul dispositivo di navigazione Coyote NAV+. Per utilizzare la nuova allerta, l’utente non deve effettuare nessuna operazione di aggiornamento in quanto, utilizzando l’apposito comando di segnalazione, l’avviso è già accessibile.

La nuova allerta Coyote per Uomini al Lavoro, insieme ai costanti aggiornamenti dei limiti di velocità e monitoraggio del servizio, così come la possibilità di confermare le allerte tramite comando vocale per gli utenti dell’app Coyote per iOS, conferma l’impegno della società nell’offrire un servizio premium di assistenza alla guida per aumentare la sicurezza stradale degli automobilisti.

L’app Coyote si scarica gratis per iPhone, iPad e Apple Watch con pagamenti in-app per l’abbonamento da questa pagina di App Store. È disponibile per Android da questa pagina di Google Play Store.

