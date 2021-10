Google registra risultati d’oro nel terzo trimestre 2021

Google lo ha fatto di nuovo: nonostante crisi e pandemia i risultati finanziari del terzo trimestre 2021 sono più che mai positivi. I guadagni di Alphabet mostrano un fatturato record di 65,1 miliardi dollari e profitti record per il quinto trimestre consecutivo a 18,9 miliardi.

Come accennato nell’ultimo trimestre, la crescita a cui si sta assistendo nel 2021 è insolitamente grande: un enorme balzo in avanti rispetto al 2020. Le entrate sono aumentate del 41 percento su base annua e i profitti sono aumentati di quasi il 69 per cento.

In proporzione, le attività di Google sembrano fare tutte più o meno lo stesso dell’ultimo trimestre, solo leggermente migliori, come 37,9 miliardi di dollari per l’importantissimo business della ricerca di Google. Le entrate pubblicitarie di YouTube sono aumentate da 7 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre a un record di 7,2 miliardi in questo trimestre, nonostante alcuni timori che la trasparenza del monitoraggio degli annunci iOS di Apple avrebbe colpito YouTube come ha colpito Snap.

Google Cloud non è ancora redditizio e, in realtà, sta faticando leggermente di più, con perdite operative di 644 milioni, rispetto ai 591 milioni di dollari persi lo scorso trimestre. Tuttavia, i ricavi del cloud sono cresciuti di 1,5 miliardi di dollari su base annua, a 4,99 miliardi da 3,44 miliardi nel 2020, e questo è ancora un miglioramento rispetto ai 4,6 miliardi di entrate dell’ultimo trimestre.

Pixel 6 e Pixel 6 Pro, di cui questi risultati non tengono conto, perché appena presentati, potrebbero servire a migliorare le entrate nel settore hardware, ma potrebbero non comparire nemmeno nei prossimi risultati.

Come al solito, il modo in cui Google riporta i guadagni rende impossibile dire quanto i suoi prodotti hardware come i Pixel, Nest, Chromecast e Android in generale, stiano andando bene. Android, Chrome e tutte le iniziative hardware di Google sono raggruppate in una categoria onnicomprensiva di “Servizi Google” che include grandi successi come Ricerca e YouTube; questi ultimi rendono impossibile capire quanto singolarmente incide l’hardware.

Da notare che ai risultati positivi del terzo trimestre 2021 fanno da contraltare la serie di cause antitrust che Google sta affrontando, alcune delle quali sostengono che almeno alcuni dei suoi profitti sono illeciti. Secondo le cause, Google avrebbe potenziato il proprio sistema di acquisto di annunci rispetto ai concorrenti, oltre ad aver tracciato gli utenti anche in modalità di navigazione in incognito, raccogliendo dati sulla posizione anche dopo la disattivazione della condivisione della posizione.

Ancora, secondo queste cause, Big G avrebbe cercato di pagare i produttori di telefoni e gli sviluppatori di app per trarre vantaggi. Più di recente, il colosso di Mountain View è stato accusato di limitare la velocità di caricamento delle pagine web per promuovere il proprio concorrente AMP.

In USA l'agenzia per la protezione dei consumatori ha aperto una indagine su Apple, Google e altri big della tecnologia.