Qualcomm svela piattaforme Snapdragon per tutte le tasche

Ci sono quattro nuove piattaforme Snapdragon 5G e 4G di Qualcomm progettate per offrire maggiori opzioni ai produttori di smartphone (in special modo HMD Global, Honor, Motorola, Oppo, Vivo e Xiaomi), che così possono essere in grado di soddisfare la domanda all’insegna di maggiori prestazioni e capacità dei dispositivi da introdurre sul mercato.

Fanno parte della serie Snapdragon 7, 6 e 4 e per la precisione si tratta degli Snapdragon 778G Plus 5G, 695 5G, 480 Plus 5G e 680 4G che dovrebbero essere lanciati durante il quarto trimestre del 2021.

Secondo le dichiarazioni di Deepu John, senior director per il product management di Qualcomm, gli smartphone di fascia media dovrebbero essere quelli a guidare l’accelerazione nell’impiego dei dispositivi 5G. «Queste quattro nuove aggiunte alla roadmap creano opportunità significative per i nostri clienti OEM» dichiara il dirigente «E forniscono ulteriori opzioni per continuare a soddisfare la crescente domanda delle nostre piattaforme mobili 5G e 4G».

Esclusa la serie di punta numero 8, la 7 è comunque cresciuta del 44% nell’ultimo anno e anche la 6 sta andando bene perché consente di mettere nelle mani degli utenti il 5G tramite smartphone di fascia media. Solo nell’ultimo anno – dice – sono stati più di 85 i dispositivi annunciati o in sviluppo basati su Snapdragon 480.

Per quanto riguarda la piattaforma Snapdragon 778G Plus 5G, rispetto alla precedente presenta una GPU e una CPU potenziate ed è progettata per migliorare le prestazioni dei videogiochi e l’implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale in foto e video.

Snapdragon 695 5G invece punta soprattutto alla diffusione su scala mondiale attraverso il supporto della tecnologia mmWave e del sub-6 GHz. Dal punto di vista tecnico, rispetto alla versione precedente presenta un rendering grafico fino al 30% più veloce e un miglioramento del 15% delle prestazioni della CPU.

La piattaforma Snapdragon 480 Plus 5G come dicevamo è quella che dovrebbe meglio aiutare la diffusione del 5G attraverso dispositivi di fascia media per via del suo rapporto compatibilità-prezzo, mentre la nuova Snapdragon 680 4G, costruita sulla tecnologia di processo a 6nm, è pensata per quei dispositivi che navigano in 4G che hanno bisogno di ottimizzare la parte videoludica e che con essa possono beneficiare del triplo ISP con tecnologia di cattura in condizioni di scarsa luminosità potenziata dall’AI.

A settembre Qualcomm ha presentato la tecnologia aptx Lossless per audio in qualità CD via bluetooth, mentre in agosto è arrivata la prima piattaforma di riferimento per droni del costruttore.