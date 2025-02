Adobe Firefly è il primo modello AI per generare video commerciali

Pubblicità

La strategia Adobe di miglioramento continuo tramite aggiornamenti prosegue con Firefly Video Model, introdotto come il primo modello di Intelligenza Artificiale AI per generare video utilizzabili in modo completamente sicuro per scopi commerciali.

Grazie all’addestramento con materiali dell’immenso database Adobe, Firefly Video Model non solo rispetta il diritto di proprietà intellettuale, ma si distingue dagli altri modelli AI simili perché offre video di qualità elevata. Tutto questo con l’aggiunta di una serie di strumenti e funzioni che lasciano all’utente il controllo creativo completo.

Si parte come sempre dalle richieste dell’utente tramite prompt digitato, oppure anche da una singola immagine o una foto. Negli esempi dello sviluppatore sono state mostrate clip di cinque secondi con risoluzione 1080p. I risultati sono davvero notevoli sia per filmati in stile cartoon che per le clip realistiche e naturalistiche.

Per quanto riguarda la libertà creativa, è per esempio possibile stabilire formato e frame al secondo, effettuare zoom in e out a piacere, scegliere il numero delle camere digitali da posizionare e cambiare l’angolo di ripresa.

Oltre alla qualità dei video che la società definisce “straordinaria”, il modello Adobe è in grado di generare o creare effetti speciali iper realistici, come avviene per il fuoco e il fumo, il tutto con un alta coerenza rispetto al prompt immesso dall’utente.

Come sempre Adobe è maestra nell’integrazione tra i suoi strumenti, così la generazione video AI si inserisce nel flusso di lavoro, dall’ideazione rapida di una bozza grezza fino alla produzione, passando per Premiere Pro, Photoshop ed Express.

Cosi si può partire molto velocemente con una bozza o schizzo in 3D, come nell’esempio nella fotogalleria del faro stilizzato creato con forme geometriche di riferimento. Poi si chiede all’AI generativa Adobe Firefly di creare una immagine fotorealistica ad effetto del faro, digitando un prompt che descrive la scena che desideriamo.

Infine dalla immagine statica generata con AI si passa a Firefly Video Model per generare una clip video, scegliendo la posizione di ripresa e modificando a piacere fino a ottenere l’effetto desiderato. Si tratta di un ottimo strumento che permette di creare velocemente clip mancanti per completare il lavoro.

Fire Fly Web Application

Anche la nuova web app Firefly si integra con gli altri strumenti Adobe: direttamente dal browser permette di creare immagini di qualità professionale, a partire da schizzi 3D o anche da forme geometriche di riferimento, impiegando la nuova funzione Scene to Image ora in beta. Sempre da qui è possibile tradurre l’audio dei video in oltre 20 lingue, il tutto mantenendo la voce originale, questo grazie a Translate Audio and Video.

Piani di abbonamento

Con le novità arriva l’aggiornamento dei piani di abbonamento per Firefly, studiati per offrire più flessibilità agli utenti:

Firefly Standard per i creator alla ricerca di strumenti per l’ideazione, offre 2.000 crediti video/audio al mese, fino a 20 generazioni di video 1080p da 5 secondi.

Firefly Pro per chi necessita di generare contenuti video/audio con maggiore frequenza, offre 7.000 crediti video/audio al mese, fino a 70 generazioni di video 1080p da 5 secondi.

Firefly Premium: in arrivo prossimamente, pensato per professionisti e team con esigenze di produzione su larga scala.

Tutte le notizie su Adobe da questa pagina, invece per gli articoli sull’Intelligenza Artificiale rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.