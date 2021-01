Google Stadia su smart TV LG nella seconda metà del 2021

La piattaforma di cloud gaming di Google, Stadia, che fino ad oggi non ha particolarmente brillato, potrebbe avere un’occasione a metà del 2021, con l’arrivo su smart TV LG.

LG ha annunciato la collaborazione con Google per portare per portare Stadia sui suoi ultimi smart TV basati su webOS nella seconda metà del 2021. Dopo l’arrivo di Stadia su Google TV, LG sarà il primo produttore di TV a supportare in modo nativo Stadia gameplay tramite webOS. Ovviamente, il gaming premium sarà affiancato dalla risoluzione 4K e da un suono 5.1 surround per gli utenti di Stadia Pro.

Tra i giochi a cui sarà possibile accedere subito Cyberpunk 2077, NBA 2K21, Assassin’s Creed: Valhalla e Watch Dogs: Legion, utilizzando soltanto un telecomando Stadia senza aggiunta di hardware o download dei giochi. Il servizio sarà introdotto nella seconda metà del 2021 sugli Smart TV LG sotto forma di app da scaricare tramite LG Content Store nei paesi in cui Stadia è disponibile.

Ricordiamo che al momento Stadia offre già più di 130 giochi, da acquistare singolarmente oppure sottoscrivendo un’iscrizione a Stadia Pro, che include sconti esclusivi e una risoluzione fino a 4K, oltre ad un piccolo catalogo giochi da riprodurre gratuitamente.

Il produttore di TV focalizza l’attenzione sulla combinazione Stadia e LG OLED TV, che offriranno certamente l’esperienza migliore grazie ai pixel auto-illuminanti degli LG OLED, e che assicura un rapido tempo di risposta di appena 1ms, con un input lag estremamente basso per non percepire alcuna perdita di qualità immagine.

Nel frattempo, il produttore ricorda che gli LG OLED TV, i nuovi LG QNED Mini LED TV (che combinano la tecnologia proprietaria Quantum NanoCell e la retroilluminazione mini LED) e i TV NanoCell saranno in mostra nel booth virtuale di LG durante il CES 2021 in corso.

