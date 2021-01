Sui televisori LG arriva webOS 6.0 e il telecomando NFC

LG annuncia l’introduzione di webOS 6.0 per i propri smart TV OLED, QNED Mini LED, NanoCell e UHD. Insieme al nuovo Telecomando Puntatore (Magic Remote), la nuova versione della piattaforma offre una esperienza di utilizzo più facile e intuitiva per la fruizione e la scoperta di contenuti. Grazie all’aggiornamento, la tecnologia LG ThinQ AI di webOS 6.0 supporta nuovi comandi vocali sia con Google Assistant che con Amazon Alexa, rendendo più semplice il controllo del TV e la ricerca tra servizi streaming, internet e canali televisivi.

L’aggiornamento della schermata iniziale migliora l’usabilità per andare incontro alle mutate abitudini di consumo degli utenti: la nuova schermata Home infatti garantisce un accesso più rapido alle app utilizzate più frequentemente e mostra i contenuti raccomandati basandosi sulle preferenze dell’utente e su quanto guardato in precedenza. Per mostrare a colpo d’occhio tutti gli show preferiti e le relative informazioni, la nuova Home è visualizzata a tutto schermo e funge da hub principale per le impostazioni e per l’ecosistema webOS.

Oltre al nuovo design premium, il nuovo Telecomando Puntatore offre dei controlli semplificati quando si utilizza il riconoscimento vocale con le diverse AI come LG ThinQ, Amazon Alexa e Google Assistant. Il nuovo Telecomando Puntatore rende semplice l’utilizzo del TV, è elegante e facile da impugnare e utilizzare; inoltre presenta caratteristiche ancora più user-friendly, offrendo per esempio delle connessioni più rapide tra il TV e gli altri dispositivi e dei tasti a scelta rapida per accedere a piattaforme streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+: la selezione dei tasti a scelta rapida può variare a seconda del paese.

Il Magic Tap, funzione NFC del nuovo Telecomando Puntatore, offre inoltre un rapido accesso a diverse possibilità di visione. Semplicemente toccando uno smartphone abilitato NFC con il telecomando, è possibile condividere i contenuti dallo smartphone al TV e viceversa, mentre si continuano a utilizzare le app dello smartphone.

Sfruttando le ultime novità della tecnologia AI, dei controlli vocali del TV e del Telecomando Puntatore, tutto ciò che gli utenti dovranno fare per avere un’informazione è chiederla. La funzione Magic Explorer, una versione aggiornata di LG Magic Link, fornirà contenuti informativi legati a quanto mostrato sullo schermo, per esempio informazioni sugli attori, sulle location e su altri ambiti di interesse dei film e show in visione. La funzione permette inoltre esperienze d’acquisto facili e affidabili di prodotti che appaiono su canali selezionati; infine Magic Explorer è disponibile anche su alcuni servizi di LG TV tra cui Live TV, Gallery, Impostazioni e Guida Tv e viene segnalata con il colore del cursore quando la funzione ha informazioni da condividere.

Infine, la nuova funzione Next Picks analizza le preferenze degli utenti per proporre più contenuti che si adattano ai gusti personali di ciascuno. Utilizzando i dati disponibili, Next Picks raccomanda due programmi live dal palinsesto TV o dalle offerte set-top box e anche un titolo in streaming o un’app che gli utenti potranno apprezzare, risparmiando loro il tempo e la fatica di trovare il prossimo contenuto da guardare.

«L’ultima versione della nostra piattaforma TV, webOS 6.0, rappresenta l’aggiornamento più significativo da quando abbiamo introdotto webOS nel 2014» dichiara Park Hyoung-sei, presidente di LG Home Entertainment Company. «Grazie alla nuova versione di webOS, LG dimostra il suo impegno nell’offerta di servizi, prodotti e tecnologie che rispondono ai bisogni e desideri delle persone».

I nuovi televisori LG con webOS 6.0 saranno in mostra al CES 2021, quest'anno solo in formato digitale, a partire dall'11 gennaio, visibili nello stand virtuale di LG.