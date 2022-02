Google Workspace Essentials, produttività e collaborazione ora anche gratis

Google Cloud annuncia Workspace Essentials Starter Edition, una nuova versione gratuita della propria suite di soluzioni per la collaborazione e la produttività Google Workspace (in passato si chiamava G Suite), progettata per supportare gli utenti a portare nella sfera lavorativa tutte le applicazioni che conoscono e usano da tempo nella loro vita personale.

L’altro obiettivo dichiarato è quello di semplificare la scelta degli strumenti di produttività per i dipendenti, per rendere possibile una collaborazione al passo con i tempi del lavoro ibrido. «Essentials Starter incoraggia i dipendenti e i team ad abbandonare una modalità di lavoro in silos e a lavorare insieme in modi inediti – dichiara Kelly Waldher, Vice President of Marketing, Google Workspace, precisando – Anche se la loro organizzazione si affida ancora a strumenti di produttività tradizionali non progettati per l’era ibrida del lavoro».

Il dirigente evidenzia alcune delle funzionalità principali «Non sarà necessario creare nuovi indirizzi mail, convertire i file, installare nuovi plugin o software desktop perchè tutti gli strumenti in Essentials Starter sono in grado di integrarsi rapidamente e agevolmente nel vostro ambiente di lavoro attuale».

Infine una precisazione anche sulla sicurezza e sulla privacy «E poiché abbiamo progettato Google Workspace per operare sulla nostra struttura cloud leader di settore, Essentials Starter fornisce un accesso sicuro e crittografato ai file, contribuendo a mantenere gli utenti al sicuro e le loro informazioni private».

Google Workspace è nato nel cloud ed è stato progettato per garantire flessibilità e utilizzo da qualsiasi luogo e dispositivo. Google Workspace riunisce chat, file, riunioni e le tue preferite in un unico hub intelligente in modo che l’utente e il suo team possano connettersi, creare e collaborare da computer, tablet e smartphone, in luoghi e fusi orari differenti.

Grazie all’approccio cloud-first di Google Workspace i gruppi di lavoro possono:

Scoprire la più moderna collaborazione senza preoccuparsi di compatibilità o degli allegati di posta elettronica. Fai brainstorming, realizza presentazioni e ottieni insight dai dati usando Google Sheets, Slides e Docs.

Organizzare video meeting sicuri per riunire tutti in un unico luogo. Gestisci riunioni video one-to-one e riunioni di team interattive (da 3 fino a 100 persone; fino a una durata di 60 minuti ciascuna).

Comunicare in tempo reale con Google Chat. Condividi aggiornamenti rapidi, file e successi con tutto il team grazie a Google Chat, dai messaggi 1:1 alle conversazioni di gruppo più numerose.

Avere un luogo dedicato alla collaborazione di team in Spaces. Spaces è perfettamente integrato con gli strumenti di Google Workspace come Chat, Drive, Docs, Sheets, Slides e Meet, e fornisce un metodo più efficace per gli utenti di partecipare a discussioni tematiche, condividere conoscenze e idee, promuovere progetti e costruire comunità e una cultura di team.

Accedere ai contenuti di lavoro in sicurezza dai tuoi dispositivi. Con 15 GB di spazio di archiviazione in Google Drive, puoi archiviare, condividere e accedere ai contenuti di lavoro dal tuo dispositivo mobile, tablet o computer grazie a Drive per desktop che ti permette di sincronizzare file e cartelle sul tuo PC o Mac. I limiti di spazio di archiviazione in Drive rimarranno distinti tra il tuo account utente personale e quello di Google Workspace Essentials Starter.

Lavora con gli strumenti esistenti senza convertire i file. Memorizza, condividi o co-modifica oltre 100 tipi di file, compresi i documenti di Microsoft Office e i PDF senza bisogno di convertire i file.

Gestire facilmente il proprio team di collaboratori. Aggiungi e rimuovi i membri del team senza alcuno sforzo usando una semplice dashboard.

Come funziona Google Workspace Essentials Starter:

Iscriviti con la tua e-mail di lavoro per un account Essentials Starter gratuito. Non è richiesta alcuna carta di credito e non c’è un periodo di prova limitato.

Invita i colleghi a collaborare utilizzando Google Docs, Slides, Sheets, Chat, Drive e Meet.

Stimola l’innovazione con nuove modalità di lavoro grazie a riunioni virtuali e interattive e conservando, condividendo e collaborando usando più di 100 tipi di file diversi, tra cui Microsoft Office, senza la necessità di convertirli.

Google Workspace Essentials Starter sarà disponibile a livello globale nelle prossime settimane: da qui è possibile iscriversi per essere avvisati quando sarà disponibile nel proprio paese.

Negli scorsi giorni Google ha annunciato il rinnovo di Gmail sia per grafica e look che per integrazione. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Google si parte da qui.