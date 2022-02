Gmail tutto nuovo cambia grafica e integrazione

Google ha annunciato il nuovo layout di Gmail, che oltre a presentare modifiche grafiche cambia il modo in cui Google Chat, Meet e Spaces saranno integrati. La nuova interfaccia, che mostriamo già nelle immagini che seguono, sarà disponibile a partire da febbraio come prova, per poi diventare predefinita entro aprile. Sarà l’unica disponibile per tutti gli utenti entro la fine del secondo trimestre del 2022.

La nuova visuale di Gmail rende così centrali anche gli altri strumenti di messaggistica di Google, che fanno parte della sua suite Workspace dedicata al business: questi strumenti saranno accessibili attraverso grandi pulsanti presenti sul lato sinistro.

Gli utenti potranno provare il nuovo layout a partire dall’8 febbraio prossimo, mentre entro aprile, chiunque non abbia aderito alla fase di prova passerà al nuovo layout, anche se sarà ancora in grado di tornare alle impostazioni precedenti fino al secondo trimestre dell’anno, quando la nuova visualizzazione diventerà “l’esperienza standard per Gmail”.

Il blog di Google include una immagine dell’attuale e della vecchia interfaccia di Gmail con un pop-up che chiede se si desidera provare la nuova visualizzazione. La società afferma che ci saranno anche bolle di notifica per far sapere se altri strumenti richiedono l’attenzione utente.

Google ha dimostrato di voler integrare profondamente tutti i suoi prodotti legati al lavoro insieme, e questo layout dà un assaggio della visione dell’azienda di come integrare i propri strumenti per il business.

Google afferma che questa nuova visualizzazione integrata dei propri strumenti arriverà alle persone con un account Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Non profit, G Suite Basic o Business. Al momento sembra non sarà disponibile per i clienti di Workspace Essentials e neppure per i clienti Gmail standard e gratuiti.

